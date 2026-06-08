Bomberos de Gualeguaychú incorpora dos móviles para fortalecer el servicio

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informa a la comunidad la incorporación al servicio activo de los móviles N.º 39 y N.º 40, dos unidades que permitirán fortalecer significativamente la capacidad de respuesta ante emergencias de distinta complejidad.

El Móvil N.º 39 es una unidad de primera intervención para incendios y rescate, montada sobre un camión MAN LE250B 4x2 de cabina doble. La autobomba cuenta con un tanque de agua de 1.500 litros, dos devanaderas de 60 metros y una bomba Godiva de alta y baja presión, con capacidad de erogación de hasta 3.000 litros por minuto a 10 bar de presión y 250 litros por minuto a 40 bar.

La unidad posee además un generador propio destinado al funcionamiento de la columna de iluminación y de un ventilador de presión positiva utilizado para la extracción de humos calientes y gases tóxicos en incendios estructurales. Asimismo, se encuentra equipada con materiales para intervenciones de rescate vehicular, incendios estructurales e incendios industriales.

Por su parte, el Móvil N.º 40 corresponde a una unidad de rescate pesado montada sobre un camión Scania 124C 360 4x4, especialmente preparada para responder en incidentes que requieran tareas de elevación, estabilización y rescate complejo.

Entre su equipamiento se destaca un generador eléctrico de 75 KVA con salidas de 220 y 380 voltios, una pluma hidráulica con alcance de hasta 10 metros y capacidad de elevación variable de entre 6.200 y 1.300 kilogramos según la extensión de trabajo, un malacate de gran capacidad de tracción, una columna de iluminación de 4 metros de altura y un completo sistema hidráulico de rescate con herramientas de corte y expansión alimentadas por motor propio de la unidad.

La incorporación de ambos móviles representa un importante avance en materia de equipamiento y capacidad operativa, permitiendo brindar una respuesta más eficiente, segura y especializada ante emergencias que puedan registrarse en Gualeguaychú y la región.

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