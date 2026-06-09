Inauguró “El Rinconcito de PIPI” en Gualeguaychú

El espacio tiene por objetivo brindar contención, escucha y acompañamiento a niños, adolescentes, adultos y familias que atraviesan diferentes situaciones de vida.

Su creadora, Macarena López, explicó que el nombre del centro tiene un profundo significado personal. “PIPI” surge en homenaje a su hermana Pía y nace de la necesidad de crear un espacio para acompañar a familias que atraviesan duelos y momentos muy difíciles. De esta manera, el proyecto busca resignificar una historia familiar y transformarla en una herramienta de ayuda para la comunidad.

El equipo está conformado por cuatro profesionales: una psicóloga, un acompañante terapéutico, una profesora de arte y una psicóloga social, quienes trabajarán de manera interdisciplinaria para brindar un acompañamiento integral.

Por su parte, Florencia, psicóloga del equipo, destacó la importancia de generar espacios de acompañamiento tanto grupales como individuales, adaptados a cada situación particular. Además, remarcó la necesidad de incluir a las familias en los procesos terapéuticos, ya que considera que son pilares fundamentales en el desarrollo y bienestar de las personas.

Entre las actividades que ofrecerá el centro se encuentran:

* Espacios de escucha.

* Talleres de juego libre.

* Arte como herramienta terapéutica.

* Grupos de acompañamiento en duelo.

* Espacios para adolescentes.

* Terapias individuales.

Atención y contacto

El Rinconcito de PIPI está abierto a toda la comunidad, sin límite de edad, y funcionará de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.

Para obtener más información sobre actividades, contacto e inscripciones, los interesados pueden visitar su Instagram @rin_concitodepipi o acercarse personalmente a Rawson 48.