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Guale PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil y Gendarmería trabajan en la prevención de riesgos por sustancias peligrosas

El material reúne información técnica sobre sustancias peligrosas detectadas en pasos fronterizos y busca mejorar la prevención y la respuesta ante emergencias.

9 Jun, 2026, 15:51 PM

En continuidad con las actividades iniciadas el pasado 5 de junio, el subsecretario de Protección Civil e Inspección General del Gobierno de Gualeguaychú, Nicolás Bozzani, realizó este lunes la entrega oficial al jefe de Gendarmería Nacional de un material técnico elaborado por la Subsecretaría, destinado a mejorar las capacidades de prevención, respuesta y gestión ante incidentes vinculados con mercancías peligrosas.

 

Bozzani mencionó que “la entrega de este compendio representa un avance en el trabajo conjunto entre Protección Civil y Gendarmería Nacional, consolidando acciones de prevención y fortalecimiento institucional. Asimismo, refleja el compromiso permanente de ambos organismos con la seguridad pública, la protección ambiental y la reducción de riesgos asociados al transporte y manipulación de mercancías peligrosas”.

 

El documento es el resultado de un trabajo de recopilación, análisis y sistematización de información obtenida a partir de relevamientos efectuados por personal de Gendarmería Nacional en los pasos fronterizos con la República Oriental del Uruguay.

 

La publicación reúne 27 fichas técnicas correspondientes a las mercancías peligrosas más frecuentemente detectadas, con información clave sobre identificación, riesgos asociados, medidas de seguridad, equipos de protección personal recomendados y protocolos básicos de actuación ante emergencias.

 

Este material constituye una herramienta de consulta rápida para el personal interviniente, ya que facilita la toma de decisiones y promueve procedimientos seguros durante controles, inspecciones y eventuales incidentes relacionados con el transporte de sustancias peligrosas.

 

El trabajo conjunto con Gendarmería Nacional Argentina apunta a mejorar la preparación y la coordinación interinstitucional mediante la disponibilidad de información técnica actualizada sobre mercancías peligrosas, contribuyendo a la protección de la población, los trabajadores de emergencias y el ambiente.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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