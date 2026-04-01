Con propuestas recreativas, culturales y religiosas, Gualeguaychú comienza a vivir Semana Santa

En el marco de Semana Santa, Gualeguaychú despliega una programación que articula cultura, deporte, espiritualidad y recreación. Entre las principales convocatorias se destacan dos encuentros de gran escala: Pueblos y Sabores, una propuesta que reúne gastronomía regional, identidad y producción local en los Galpones del Puerto del 2 al 5 de abril, y el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Maratón, que congregará a deportistas de todo el país en una competencia náutica de alto nivel en el Balneario Municipal.

En el plano religioso, el día viernes desde las 8 horas, se llevará adelante la tradicional bicigrinación organizada por el grupo “Pedal y Fe”. La actividad comenzará por la mañana con salida desde la Parroquia Cristo Rey (Perón 875) proponiendo un recorrido en bicicleta por siete iglesias de la ciudad, con paradas en cada templo para compartir momentos de oración. La iniciativa, abierta a toda la comunidad, combina espiritualidad, actividad física y encuentro.

Ese mismo día, uno de los momentos centrales será el Vía Crucis viviente, que se realizará a las 20 horas en la zona portuaria, frente a Plaza Almeida. La propuesta consiste en una representación escénica al aire libre que recorre distintas estaciones de la Pasión de Cristo, interpretadas por actores locales con participación de diversas comunidades religiosas. La puesta combina actuación, música y narración, generando un espacio de reflexión colectiva en un entorno especialmente preparado para la ocasión.

Además, la ciudad cuenta con un Vía Crucis permanente ubicado en el Parque Unzué, un recorrido al aire libre que invita a la reflexión a través de distintas estaciones emplazadas en un entorno natural. El trayecto puede realizarse de manera independiente a lo largo del día y cuenta con una audioguía disponible en la web oficial de turismo, que brinda información interpretativa para acompañar cada punto del itinerario y enriquecer la experiencia. Asimismo, se desarrollarán celebraciones litúrgicas en distintos templos, en línea con el sentido tradicional de la fecha.

Por otra parte, se suman experiencias vinculadas al enoturismo, con catas y recorridos por bodegas y viñedos que integran el Camino del Vino, acercando la producción local a quienes visitan la ciudad. A esto se incorporan alternativas en espacios naturales, ideales para realizar caminatas, paseos y actividades recreativas al aire libre en entornos propios de la región. En paralelo, la agenda incluye propuestas de astroturismo, cenas show y espectáculos en vivo que amplían las opciones durante la noche.

Esta programación se complementa con los atractivos consolidados de la ciudad, conformando una oferta amplia que posiciona a Gualeguaychú como un destino activo durante todo el fin de semana largo. En este marco, se registra un sostenido nivel de consultas vinculadas a los servicios de alojamiento, reflejando el interés por visitar la ciudad durante la fecha.

Toda la agenda de actividades puede ser consultada en la cuenta Gualeguaychú Turismo en Instagram o ingresando a www.gualeguaychu.tur.ar.

Temas TURISMO