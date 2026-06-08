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Prevención y asistencia en adicciones: brindarán charlas y asistencia técnica en escuelas y clubes

El gobierno municipal junto al DTC "La Esquina" y referentes comunitarios, pusieron en marcha la agenda de charlas y asistencia técnica en escuelas y clubes.

8 Jun, 2026, 19:15 PM

Se continúa trabajando sobre los ejes estratégicos del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) presentado por el Gobierno local como política pública. En esta línea de acción, la Secretaría de Desarrollo Humano coordinó una nueva mesa de trabajo para optimizar recursos y efectivizar respuestas comunitarias en materia de consumos problemáticos.

 

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, acompañado por el asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, los equipos técnicos del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) "La Esquina" y el pastor Julio Herrera, referente de la Iglesia Evangélica Pentecostal “Tiempo de Dios”, institución de reconocida labor social en la ciudad.

 

Como parte operativa del PPAA, se diseñó un cronograma de charlas de prevención, sensibilización y promoción de hábitos saludables. Estos talleres presenciales estarán dirigidos a estudiantes, familias y referentes barriales, teniendo como próximos puntos de encuentro la Escuela Primaria n.º 208 "Profesor José María Ruperto Gelós", el Club Pescadores Gualeguaychú y el Club Unión del Suburbio.

 

A la par del trabajo preventivo, la reunión permitió avanzar en la conformación de equipos técnicos intrainstitucionales. Este engranaje busca aceitar los mecanismos de derivación, acompañamiento y seguimiento de situaciones de vulnerabilidad, logrando que el recorrido de los vecinos dentro del sistema de asistencia sea ágil, coordinado y eficiente.

 

Bajo la premisa de una intervención basada en la cercanía y la escucha permanente, el Estado municipal continuará impulsando estos espacios de planificación colectiva para construir entornos más seguros y saludables para la comunidad.

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