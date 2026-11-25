El planteo se realizó durante una jornada en Paraná, donde se presentaron datos nacionales sobre el encierro y las muertes bajo custodia estatal.

La situación de las personas privadas de su libertad volvió a ocupar un lugar central en la agenda institucional de Entre Ríos. Durante una jornada realizada en Paraná, el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, puso el foco en dos cuestiones que considera fundamentales para el funcionamiento del sistema de detención: evitar que las comisarías sean utilizadas como cárceles y garantizar asistencia en salud mental a quienes permanecen alojados en establecimientos penitenciarios.

Las declaraciones se produjeron en el marco de la presentación de los datos abiertos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), bajo el título “Encierro penal y muertes bajo custodia estatal: una mirada desde Entre Ríos”.

El encuentro fue organizado por el Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos junto con los comités nacional y provincial para la Prevención de la Tortura, y reunió a representantes del Poder Judicial, la Policía, el Servicio Penitenciario y organismos vinculados al control de los lugares de detención.

“Cada policía que ponemos a cuidar detenidos es un policía menos para la prevención”

En su intervención, Benítez destacó la importancia de contar con información concreta sobre la realidad de las personas detenidas y valoró las posibilidades de acceso a los establecimientos de detención que existen en Entre Ríos para realizar tareas de monitoreo.

También señaló que la provincia presenta una baja proporción de personas alojadas en dependencias policiales, aunque remarcó que las comisarías no deben convertirse en lugares permanentes de alojamiento de detenidos.

En ese sentido, expresó una definición que sintetiza su postura: “Cada policía que ponemos a cuidar a los detenidos, es un policía menos para la prevención”.

El planteo vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a las fuerzas de seguridad: la necesidad de que las dependencias policiales concentren sus recursos en tareas de prevención y seguridad, mientras que la custodia de las personas privadas de su libertad se desarrolle en establecimientos adecuados.

La salud mental, una cuestión que no puede quedar relegada

Otro de los puntos centrales del discurso del Defensor General fue la atención de la salud mental dentro de las cárceles.

Benítez consideró indispensable garantizar asistencia a las personas privadas de su libertad para prevenir situaciones graves, entre ellas los suicidios.

La cuestión adquiere especial relevancia cuando se analiza el funcionamiento cotidiano de los establecimientos penitenciarios, donde la atención sanitaria, el seguimiento psicológico, la detección de situaciones de riesgo y la disponibilidad de profesionales resultan aspectos esenciales de las condiciones de detención.

La prevención de muertes bajo custodia estatal no depende únicamente de las medidas de seguridad. También exige mecanismos de asistencia, intervención profesional y respuestas oportunas frente a situaciones de vulnerabilidad.

Datos, controles y responsabilidades institucionales

La presentación de la información estuvo a cargo de Bernarda García y Eliana Page, integrantes de la Dirección de Producción y Sistematización de Información del CNPT.

Posteriormente, se abordaron las estrategias locales y la articulación con el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, con intervenciones de representantes del Comité Provincial y del Ministerio Público de la Defensa.

La actividad contó con la presencia de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Laura Soage; el presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Juan Pablo Cosso; la comisionada ante el CNPT, Natalia Gabellini, y el secretario ejecutivo del organismo provincial, José Morales.

También participaron los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora y Jorge Sueldo, junto a representantes de distintos organismos judiciales y de salud mental.

El desafío de las cárceles entrerrianas

Las definiciones de Benítez abren un debate que excede la situación de las comisarías y alcanza al funcionamiento integral del sistema penitenciario provincial.

Descomprimir las dependencias policiales, asegurar condiciones adecuadas de alojamiento y garantizar atención sanitaria y psicológica son responsabilidades que requieren políticas sostenidas, recursos y controles efectivos.

En definitiva, el desafío no consiste solamente en determinar dónde deben permanecer las personas detenidas, sino también en establecer en qué condiciones cumplen sus detenciones y qué respuestas brinda el Estado para proteger su integridad física y mental.

La información presentada por el CNPT constituye una herramienta para avanzar en ese diagnóstico. Pero los datos, por sí solos, no modifican la realidad: el verdadero desafío está en transformarlos en decisiones y políticas públicas concretas.