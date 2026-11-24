En el marco de la celebración por el 80° Aniversario de la Institución, desde la Cooperativa Eléctrica compartieron su agradecimiento con los usuarios, con trabajadores y consejeros.

Durante el acto se prevé otorgar reconocimientos y realizar homenajes, así como también, descubrir una placa conmemorativa.

“Desde 1946, la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú acompaña el crecimiento de nuestra ciudad”, expresaron.

El texto:

Este viernes 27 de noviembre celebramos nuestro 80° Aniversario con un Acto Institucional Conmemorativo en el Salón de Actos y Terraza de nuestra sede.

Desde 1946, la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú acompaña el crecimiento de nuestra ciudad, llevando energía a cada hogar, comercio e institución.

En el acto vamos a realizar reconocimientos y homenajes, y descubrir la placa conmemorativa por nuestros 80 años.

Gracias a cada usuario, trabajador y consejero que fue y es parte de esta historia.