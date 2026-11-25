En el marco de una investigación iniciada a raíz de la denuncia por la sustracción de un motovehículo, personal policial dependiente de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante distintas tareas investigativas que permitieron localizar e identificar a quien tenía en su poder el rodado denunciado.

La investigación tuvo continuidad luego de que el damnificado ampliara su denuncia, aportando información sobre una publicación realizada en redes sociales, en la que reconoció su motocicleta, pese a que había sido repintada, identificándola por características particulares que presentaba el vehículo.

A partir de los datos aportados, el personal policial realizó las averiguaciones correspondientes, logrando localizar el rodado, una motocicleta marca Guerrero G110, la cual se encontraba en poder de un menor de 14 años de edad. Sus características y la numeración parcial del motor coincidían con las del rodado denunciado como sustraído.

Posteriormente, la motocicleta fue entregada voluntariamente por la madre del menor, tomando intervención la autoridad judicial competente.

Puesto en conocimiento el Fiscal Auxiliar de Propiedad en turno, dispuso el formal secuestro del motovehículo, a los fines de continuar con las actuaciones correspondientes.