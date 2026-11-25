Una mujer de 41 años fue detenida durante la mañana de este miércoles en Gualeguaychú, acusada de sustraerle el teléfono celular a un cobrador de estacionamiento.

El hecho ocurrió sobre calle España, entre 25 de Mayo y Urquiza, donde un hombre de 58 años se encontraba desempeñando sus tareas habituales.

Según denunció el damnificado, una mujer que circulaba en una bicicleta tipo playera se acercó y le solicitó prestado su teléfono celular, argumentando que necesitaba realizar una llamada urgente. Sin embargo, aprovechó un momento de descuido y se retiró del lugar llevándose el dispositivo.

A partir de las características físicas aportadas por el denunciante, efectivos del Comando Radioeléctrico, en conjunto con personal de la Comisaría Segunda, iniciaron tareas investigativas que permitieron localizar a la sospechosa en la intersección de España y Tropas.

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que la mujer tenía en su poder el teléfono denunciado como sustraído y la bicicleta en la que se movilizaba.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de Propiedad en turno dispuso la aprehensión de la mujer y el secuestro del celular y de la bicicleta. El dispositivo recuperado será restituido a su propietario.

Finalmente, la detenida fue trasladada por personal de la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.