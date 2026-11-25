El Gobierno de Gualeguaychú concluyó el reasfaltado de 500 metros cuadrados en la cabecera oeste del Corsódromo, en la intersección de calle Aguado y avenida Parque Sarmiento.

Se trata del sector lindero al Hipódromo de Gualeguaychú, donde se encuentra el Portal Carnavalero y finaliza el desfile de las comparsas del Carnaval del País.

Para garantizar una terminación uniforme y duradera, la mezcla asfáltica se extendió mediante el uso de maquinaria pesada, complementado con el trabajo manual de las cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, que rastrillaron los bordes para nivelar la carpeta.

La compactación se realizó con dos rodillos, uno neumático y otro de doble tambor, que permitieron alcanzar la densidad necesaria para soportar las exigencias de la circulación vehicular diaria.

Esta intervención se concretó tras finalizar los trabajos de bacheo y reasfaltado del lateral sur del Corsódromo, específicamente sobre la mano este-oeste de calle Estrada, entre Ayacucho y avenida Parque Sarmiento, incluida la curva suroeste, uno de los puntos más deteriorados de la zona.

En paralelo, en el extremo sudeste del Parque de la Estación, comenzó la demolición del pavimento de la bocacalle de España y Maestra Piccini.

En esa intersección, una retroexcavadora equipada con martillo hidráulico fractura el pavimento existente, mientras una minicargadora reúne y apila los escombros. A estas tareas se suman una retroexcavadora cargadora y camiones volcadores, destinados al retiro del material hasta dejar expuesta la base del suelo.

Por este motivo, la circulación vehicular en sentido este-oeste de calle Maestra Piccini, a la altura de España, permanece interrumpida hasta la finalización de los trabajos. El sector cuenta con vallas de señalización.

Las primeras intervenciones en el entorno del Parque de la Estación comprendieron trabajos de bacheo profundo sobre la mano este-oeste de Maestra Piccini, en su intersección con Rocamora, a los que se sumaron tareas similares en distintos tramos de avenida Rocamora, entre Maestra Piccini y Concordia.

Municipalidad de Gualeguaychú