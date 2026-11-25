El Corsódromo “José Luis Gestro” fue escenario de la cuarta edición del Encuentro Batuque, que reunió a más de 20 delegaciones de distintos puntos del país y contó con la participación de referentes internacionales de la danza y la percusión carnavalera. Durante el fin de semana se presentaron 25 números artísticos en una programación que combinó competencias, capacitaciones y espectáculos musicales.

Participaron agrupaciones provenientes de Rosario y otras localidades de Santa Fe, Córdoba, La Rioja y Entre Ríos, entre ellas Galarza, Gualeguay, Strobel, Nogoyá y Victoria. También asistieron personas que viajaron de manera individual para acompañar el encuentro y visitantes de Uruguay, especialmente de Montevideo, quienes se sumaron a las distintas actividades.

La competencia contó con un jurado integrado por 20 especialistas provenientes de distintos puntos de Argentina y Brasil. Entre los invitados internacionales estuvieron Pablo Guerreiro, referente de la danza y padrino del encuentro, y Marcelo Santos, mestre de la escuela de samba União da Ilha, del Carnaval de Río de Janeiro.

Según estimaciones de la organización, más de 2.500 personas, entre público y participantes, asistieron al evento durante las dos jornadas. La programación reunió a más de mil tambores y contó con presentaciones de reinas de batería, pasistas femeninos y masculinos, malandros, grupos de baile, alas de pasistas y ballets de batucada.

Los organizadores señalaron que la concurrencia de público general se triplicó respecto de ediciones anteriores. Además de las competencias, se desarrollaron instancias de formación e intercambio, entre ellas un taller de percusión que reunió a más de 200 tambores tocando simultáneamente.

Otro de los momentos destacados fue el denominado “gran batuque”, una interpretación conjunta de seis baterías que reunió a más de 400 participantes. A esta presentación también se sumaron artistas locales, quienes llevaron sus instrumentos para formar parte de la propuesta colectiva.

La programación incluyó actuaciones en vivo de MAIS UM y Gualeyra, que acompañaron las actividades del encuentro con sus presentaciones musicales.

La cuarta edición del Encuentro Batuque permitió reunir en Gualeguaychú a agrupaciones, artistas y especialistas de distintas procedencias, en un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas con la cultura carnavalera.