El reclamo se sostiene dentro de las instalaciones de la Municipalidad, otros permanecen en la vereda, y otro grupo se mantiene circulando en los automóviles en las calles lindantes, para visibilizar el reclamo.

Los trabajadores señalan que competencia es “desleal, sin seguimiento de parte del Municipio”.

Un trabajador expresó para el móvil de RADIO MÁXIMA que desde el Concejo Deliberante “no quieren tratar el tema porque el oficialismo es mayoría”.

“Tenemos una carpeta enorme del proyecto pero no nos dan bolilla, van a provocar que nos metamos los 500 trabajadores aquí adentro. Nos bajó un montón el trabajo, casi un 50 por ciento”, expuso el chofer de remis, y agregó que los vehículos de aplicación “no tienen seguro, no están habilitados. Dicen que Uber es más barato..y ¿cómo no va a ser barato si no paga nada? Que le cobren todo lo que le tienen que cobrar y competimos todo de igual manera”.