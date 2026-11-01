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Guale OPERATIVO

El agente de Tránsito que lanzó el cono en un operativo será pasible de medidas

Reeducación vial y otras medidas disciplinarias, están en evaluación para ser aplicadas al agente que lanzó el cono contra un motociclista en un operativo. Que dijo sobre su reacción.

1 Nov, 2026, 15:55 PM
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El operativo conjunto realizado en la zona portuaria para el control de picadas y maniobras peligrosas que tiene como protagonistas a motos y automóviles, se convirtió en polémica a partir del accionar de un agente de Tránsito.

 

Un video muestra a un motociclista acercarse al operativo que se realizaba en la zona del Puerto, cuando imprevistamente un agente lanza sobre el un cono invertido provocando la caída y su posterior detención.

 

Desde la Agencia de Seguridad Ciudadana, Esteban Izaguirre explicó a Maximaonline que “el agente tuvo una reacción que no corresponde y se tomarán medidas por esto”

 

Consultado sobre la situación que habría generado esa reacción, Izaguirre explicó que “el personal ha realizado otros operativos y en uno de los últimos una agente resultó con lesiones graves cuando un motociclista se les vino encima a modo de provocación. Según manifestó el agente, esa situación se le vino a la mente y al ver que el motociclista se dirigía hacia ellos tomó el cono que tenía al lado y lo arrojó para evitar que continué su marcha

“Más allá de lo que plantea, no es la forma correcta de proceder, por lo que en principio deberá concurrir a Educación Vial y estamos evaluando otras medidas”, finalizó.

 

El procedimiento se realizó en la noche del sábado y madrugada de este domingo y estuvo a cargo del área Operaciones de la Policía con la colaboración de Prefectura con jurisdicción en la zona.

Como resultado se retuvieron 13 motos, algunas de alta cilindrada y también un automóvil.

 

El motociclista fue detenido por evasión al control, circular contramano, sin luces, sin chapa patente ni espejos retrovisores. La moto fue retenida

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