El agente de Tránsito que lanzó el cono en un operativo será pasible de medidas

El operativo conjunto realizado en la zona portuaria para el control de picadas y maniobras peligrosas que tiene como protagonistas a motos y automóviles, se convirtió en polémica a partir del accionar de un agente de Tránsito.

Un video muestra a un motociclista acercarse al operativo que se realizaba en la zona del Puerto, cuando imprevistamente un agente lanza sobre el un cono invertido provocando la caída y su posterior detención.

Desde la Agencia de Seguridad Ciudadana, Esteban Izaguirre explicó a Maximaonline que “el agente tuvo una reacción que no corresponde y se tomarán medidas por esto”

Consultado sobre la situación que habría generado esa reacción, Izaguirre explicó que “el personal ha realizado otros operativos y en uno de los últimos una agente resultó con lesiones graves cuando un motociclista se les vino encima a modo de provocación. Según manifestó el agente, esa situación se le vino a la mente y al ver que el motociclista se dirigía hacia ellos tomó el cono que tenía al lado y lo arrojó para evitar que continué su marcha”

“Más allá de lo que plantea, no es la forma correcta de proceder, por lo que en principio deberá concurrir a Educación Vial y estamos evaluando otras medidas”, finalizó.

El procedimiento se realizó en la noche del sábado y madrugada de este domingo y estuvo a cargo del área Operaciones de la Policía con la colaboración de Prefectura con jurisdicción en la zona.

Como resultado se retuvieron 13 motos, algunas de alta cilindrada y también un automóvil.

El motociclista fue detenido por evasión al control, circular contramano, sin luces, sin chapa patente ni espejos retrovisores. La moto fue retenida

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