Malestar de artesanos de Plaza Italia con una decisión del municipio

A continuación, publicamos textual el comunicado recibido:

Comunicado de la Feria de Artesanos Plaza Italia

“Típico de "algunos" funcionarios, poner al pueblo en contra del pueblo por ineficientes, faltando a la palabra, con un desconocimiento total de la Cultura que es el de ser ARTESANO…sin entrar en detalles de la falta de credibilidad que nos dan, cuando dan la palabra 2 veces y la incumplen de una manera autoritaria y arbitraria.

Hoy es un día muy triste en nuestra Feria de Artesanos Plaza Italia, con 40 años de mantener una Feria de trabajadores Culturales reconocidos por nuestra Ordenanza municipal y por la ley 10.659 de la Provincia de Entre Ríos, que nos reconoce como trabajadores culturales y que la misma invita al Estado y Gobierno a consensuar políticas de crecimiento y poner en valor nuestros oficios aportando entre Artesanos y estado una mancomunada comunicación para fortalecer las artesanías en nuestra Región entre muchas cosas más.

Hoy, poner en nuestro lugar de trabajo una Feria que compran artesanías y la revenden va en contra de toda lógica tanto en la filosofía de lo legal y racional (esto no va en contra de los que trabajan en emprendimientos y venden productos que no elaboran) pero va en contra de ordenanza del año 2004 que elaboramos los Artesanos conjuntamente con el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal.

Se ha trabajado siempre con el decoro y las buenas costumbres de nuestras familias del Artesanado de Gualeguaychú, siempre con respeto y siempre aportando para seguir creciendo en nuestra actividad,

Nuestra Feria de Artesanos es reconocida tanto a nivel Provincial y Nacional. Y estamos orgullosos de nuestros conciudadanos y turistas que nos felicitan por nuestra feria, también reconocen todo el esfuerzo que logramos después de muchos años de sacrificio, el comprar los materiales que hoy están a la vista que son los puestos fijos y seguros, con luminarias en los puestos, aportando al turista información de nuestra hermosa ciudad, desempeñando una actividad ancestral reconocidas en todo el mundo. Hay muchas historias de luchas de ser Artesanos y una que más nos da orgullo es que la historia no se puede borrar con un simple plumero de escritorio”.

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