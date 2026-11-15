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Guale COMUNICADO

Malestar de artesanos de Plaza Italia con una decisión del municipio

A través de un comunicado, los integrantes de la Feria exponen su desacuerdo con el traslado de puestos de reventa que estaban ubicados en un sector de la Costanera, violando la Ordenanza trabajada en conjunto, según expresan.

15 Nov, 2026, 18:42 PM
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A continuación, publicamos textual el comunicado recibido:

 

Comunicado de la Feria de Artesanos Plaza Italia

 

“Típico de "algunos" funcionarios, poner al pueblo en contra del pueblo por ineficientes, faltando a la palabra, con un desconocimiento total de la Cultura que es el de ser ARTESANO…sin entrar en detalles de la falta de credibilidad que nos dan, cuando dan la palabra 2 veces y la incumplen de una manera autoritaria y arbitraria.

 

Hoy es un día muy triste en nuestra Feria de Artesanos Plaza Italia, con 40 años de mantener una Feria de trabajadores Culturales reconocidos por nuestra Ordenanza municipal y por la ley 10.659 de la Provincia de Entre Ríos, que nos reconoce como trabajadores culturales y que la misma invita al Estado y Gobierno a consensuar políticas de crecimiento y poner en valor nuestros oficios aportando entre Artesanos y estado una mancomunada comunicación para fortalecer las artesanías en nuestra Región entre muchas cosas más.

 

Hoy, poner en nuestro lugar de trabajo una Feria que compran artesanías y la revenden va en contra de toda lógica tanto en la filosofía de lo legal y racional (esto no va en contra de los que trabajan en emprendimientos y venden productos que no elaboran) pero va en contra de ordenanza del año 2004 que elaboramos los Artesanos conjuntamente con el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal.

 

Se ha trabajado siempre con el decoro y las buenas costumbres de nuestras familias del Artesanado de Gualeguaychú, siempre con respeto y siempre aportando para seguir creciendo en nuestra actividad,

Nuestra Feria de Artesanos es reconocida tanto a nivel Provincial y Nacional. Y estamos orgullosos de nuestros conciudadanos y turistas que nos felicitan por nuestra feria, también reconocen todo el esfuerzo que logramos después de muchos años de sacrificio, el comprar los materiales que hoy están a la vista que son los puestos fijos y seguros, con luminarias en los puestos, aportando al turista información de nuestra hermosa ciudad, desempeñando una actividad ancestral reconocidas en todo el mundo. Hay muchas historias de luchas de ser Artesanos y una que más nos da orgullo es que la historia no se puede borrar con un simple plumero de escritorio”.

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