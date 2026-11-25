El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, recuerda a los vecinos las principales medidas de prevención contra la leptospirosis, una enfermedad provocada por la bacteria Leptospira.

El contagio ocurre al entrar en contacto con agua, barro, suelo o vegetación húmeda contaminada con la orina de animales infectados, como roedores, perros, bovinos y equinos. La bacteria ingresa al organismo a través de cortes, rasguños en la piel o mediante las mucosas. El riesgo de exposición se incrementa durante períodos de lluvias intensas e inundaciones, así como al realizar actividades recreativas en ríos, arroyos o lagunas.

Medidas de prevención en el hogar y el entorno

Para reducir las posibilidades de transmisión, se solicita incorporar los siguientes hábitos de higiene y control:

- Evitar la acumulación de basura, escombros y malezas en patios y alrededores de las viviendas.

- Realizar tareas periódicas de desratización en espacios domiciliarios y comunitarios.

- Guardar los alimentos en recipientes herméticos y fuera del alcance de los roedores.

- Mantener al día el calendario de vacunación de las mascotas.

- Consumir siempre agua segura o potable, y utilizarla para cocinar y lavar frutas y verduras.

- Usar botas de goma y guantes al desmalezar, limpiar zonas anegadas o realizar tareas rurales.

- Evitar caminar descalzo o ingresar en aguas estancadas.

Síntomas y canales de consulta

Los signos de alerta incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos y vómitos. Ante la aparición de este cuadro —especialmente si hubo contacto previo con agua o barro en zonas anegadas—, se debe evitar la automedicación y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano.

Para consultas o asistencia, se encuentran disponibles las siguientes vías de comunicación:

- Hospital Centenario: 107.

- Veterinaria Municipal: +54 (3446) 332264.

Mantener los espacios limpios, controlar la presencia de roedores y utilizar elementos de protección en tareas de riesgo resultan acciones centrales para resguardar la salud pública en toda la ciudad.

Municipalidad de Gualeguaychú