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La rápida intervención de un policía y otras personas salvaron la vida de un joven

Personas que pasaban por Plaza de Agua observaron a un joven en actitud de autodeterminación en un árbol y lo sacaron de allí, pero este se arrojó rápidamente al río. Un policía que llegaba al lugar no lo dudó y se arrojó detrás.

9 Nov, 2026, 16:04 PM
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El triste episodio ocurrió el domingo en últimas horas de la tarde en la zona de Plaza de Aguas, donde personas que pasaban por el lugar observaron a un joven en un árbol y mientras uno daba aviso a la policía, otro lo bajaba al notar que estaba con vida.

 

Pero el joven los sorprendió huyendo de ellos hacia el monte y luego arrojándose a las aguas del río Gualeguaychú. En ese momento llega una patrulla y uno de los policías, de apellido Monsalvo, se quitó los botines y rápidamente se tiró al lugar señalado.

 

Pudo rescatarlo y se sumó una canoa desde donde lo alzaron y mientras el policía le realizaba maniobras de resucitación lo llevaron a la orilla para luego trasladarlo en ambulancia al hospital.

 

El joven ingresó con signos vitales al hospital Centenario. Dado el carácter de las lesiones, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva

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