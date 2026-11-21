Los gremios docentes AGMER y AMET convocaron a un paro de 48 que incluye martes y miércoles de la próxima semana.

Ambos gremios rechazaron la oferta salarial oficial y cuestionaron que el Gobierno provincial diera por cerrada la negociación y avanzara con la liquidación por decreto de un aumento del 4%.

También los gremios expresaron reclamos por el funcionamiento y las prestaciones de la Obra Social de Entre Ríos, OSER.

Asimismo, reiteraron el rechazo al deterioro salarial vinculado a los cambios y la reforma previsional.

Cuestionamientos

La diputada provincial Carola Laner cuestionó la convocatoria de AGMER a un paro de 48 horas para el martes y miércoles, inmediatamente después del fin de semana largo. También defendió la decisión del Gobierno provincial de liquidar por decreto la mejora salarial rechazada por los gremios.

La diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, Carola Laner, cuestionó la decisión de AGMER de convocar a un paro de 48 horas en una etapa decisiva del calendario escolar y advirtió sobre las consecuencias para los estudiantes, sus familias y los propios docentes.

“Llama poderosamente la atención que hayan elegido justamente el martes y miércoles después de un fin de semana largo. Parece que estaban esperando la oportunidad para extenderlo dos días más. Mientras tanto, los alumnos se quedan sin clases en pleno cierre de notas y exámenes, y las familias tienen que reorganizarse para resolver una situación que no eligieron”, expresó.

Laner recordó que el Gobierno provincial presentó una propuesta salarial que contemplaba un aumento del 4 por ciento, la actualización de Fopid y Conectividad, un piso salarial y el compromiso de reabrir las negociaciones en dos meses.