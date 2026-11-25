La actuación comenzó tras un llamado telefónico de Bomberos Voluntarios, que alertaron sobre el despiste de un automóvil en ese sector. Al llegar, los efectivos constataron que un Fiat Siena se encontraba sobre la banquina, entre los pastizales. A un costado del rodado estaba su conductor, un hombre de 46 años, quien manifestó haber perdido el control del vehículo.

También trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios y personal de la ambulancia local, que realizaron un control preventivo al conductor y confirmaron que no presentaba lesiones.

Finalmente, el automóvil fue retirado mediante una grúa y trasladado a la dependencia policial para su resguardo.