La asociación protectora Patitas difundió un duro comunicado tras la muerte de un galgo al costado de una calle de Gualeguaychú, en el que apuntó contra la falta de respuesta estatal y judicial frente al abandono y el maltrato animal.

Desde la entidad lamentaron lo ocurrido y pusieron el foco en lo que describieron como una dilución de responsabilidades:

"Hoy un galgo murió al costado de una calle de Gualeguaychú. Un galgo más. Otro animal descartado, abandonado a su suerte, como si su vida no valiera absolutamente nada."

El contraste señalado por la protectora

En el texto, Patitas comparó la falta de asistencia ante este caso con el operativo desplegado en otra ocasión vinculada a un evento deportivo:

"Cuando hubo que retirar cuatro perros de una zona por la realización del Mundial de Canotaje, hubo personal para levantarlos, transporte para trasladarlos y un lugar donde llevarlos. Todo se resolvió. Hoy, frente a un animal que necesitaba ayuda, no hubo nada de eso."

A partir de ese contraste, la organización cuestionó los criterios de actuación del Estado local y preguntó si la intervención depende de que un animal suponga un inconveniente organizativo o de una necesidad real de asistencia.

Reclamo hacia la Justicia

El comunicado también extendió la crítica al ámbito judicial al mencionar presentaciones previas por maltrato de galgos en el sector de Los Espinillos:

"Se presentaron denuncias por hechos comprobados de maltrato de galgos en la zona de Los Espinillos. Denuncias que, hasta donde sabemos, no tuvieron respuesta de un juez ni de un fiscal."

Hacia el cierre, Patitas sostuvo que "la protección animal no puede ser selectiva, ni una respuesta ocasional cuando conviene", remarcando que se trata de una responsabilidad del Estado que requiere además el accionar de la Justicia.