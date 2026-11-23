En horas del mediodía de este lunes, personal policial dependiente de la Sección Comando Radioeléctrico intervino en un hecho de violencia de género ocurrido en inmediaciones de calles Ituzaingó y Bolivia.

La intervención se inició a raíz de un llamado efectuado por una mujer de 29 años, quien manifestó estar siendo víctima de una agresión por parte de su pareja. Al arribar al lugar, los móviles policiales localizaron al masculino, de 71 años de edad, quien fue demorado preventivamente.

Entrevistada la víctima, manifestó haber sido agredida físicamente y amenazada por el hombre. Ante dicha situación, se puso en conocimiento a la Fiscalía de Género en turno, que dispuso la aprehensión del masculino y su traslado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Prensa Jefatura Deptal. Gchú