Racing pegó fuerte en Urdinarrain y se trajo un triunfazo ante Luis Luciano

Racing consiguió una gran victoria como visitante al derrotar a Luis Luciano de Urdinarrain por 74 a 68, en una nueva jornada de la Liga Provincial de Mayores. La Academia mostró carácter en los momentos complicados, sostuvo una defensa intensa y encontró respuestas ofensivas para quedarse con un triunfo importante fuera de casa.

Mateo Leissa, con 15 puntos, y Jorge Schaaf, con 13, fueron los jugadores más destacados del ganador. En el conjunto local no alcanzaron los 17 puntos de Cristian Verón, máximo anotador de Luciano.

El encuentro comenzó parejo, aunque Racing logró tomar una pequeña ventaja con los aportes de Schaaf y Juan José Giaveno para ponerse 10-3. El equipo de Urdinarrain reaccionó y se acercó con un doble de Marcos González y un triple de Verón, pero la visita respondió desde la línea de libres, con Schaaf y Gian Franco Nicotra, para volver a estirar la diferencia.

Más tarde, un triple de Giaveno le permitió a la Academia sostener la ventaja ante los intentos del Celeste por meterse nuevamente en partido. Un doble de Tomás Leuze cerró el primer cuarto con Racing arriba por 24 a 19.

En el segundo parcial, los dirigidos por Cristian Delgui salieron decididos a marcar diferencias y consiguieron un parcial de 7-0 que llevó el marcador a 31-19, obligando al entrenador local, Marcos Visso, a solicitar un tiempo muerto.

Racing llegó a sacar 13 puntos de ventaja, pero Luis Luciano encontró efectividad desde el perímetro y, con cuatro triples, logró reducir la distancia hasta quedar apenas tres puntos abajo. Cuando el local amenazaba con dar vuelta la historia, apareció nuevamente Giaveno con un lanzamiento de tres puntos para que la visita se fuera al descanso largo arriba por 43 a 37.

En la segunda mitad, la Academia mostró su mejor versión defensiva, presionó con intensidad y aprovechó las salidas rápidas para mantener el control del partido. Cada vez que Luciano conseguía acercarse en el marcador, Racing encontraba una respuesta desde el perímetro para conservar la ventaja.

El cierre tuvo algo de suspenso. Un triple de Isaac Monti puso al local a solamente cuatro puntos, 70-66, y encendió la ilusión de los hinchas de Luciano. Sin embargo, en el momento decisivo, Racing mantuvo la calma, aprovechó el nerviosismo del conjunto local y sentenció el encuentro desde la línea de libres, con Giaveno y Luca como protagonistas.

Fue un triunfo sólido y valioso para el equipo de Gualeguaychú, que se hizo fuerte en una cancha difícil y sumó confianza de cara al próximo compromiso. Racing volverá a presentarse este domingo, cuando reciba a Bancario de Gualeguay, con el objetivo de prolongar su buen momento en la Liga Provincial.

Ficha técnica:

Luis Luciano 68

Miqueas Brunz 8, Cristian Verón 17, Marcos González 15, Bautista Ott 5, Ignacio Scarafia 2 (FI) Isaac Monti 10, Mirko Treise 1, Lucas García 10, Tomás Bohl, Mateo Mogni, Gino Mogni, Brian Orsingher

DT: Marcos Visso

Racing 74

Juan José Giaveno 10, Santino Luca 7 X, Jorge Schaaf 13, Gian Franco Nicotra 11, Tomas Leuze 10 (FI) Martínez Agustín, Matías Brasesco 5, Mateo Leissa 15, Gonzalo Delasoie 3, Román García, Lorenzo Isola, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

X – Salió por cinco faltas

Cancha: Luis César Spiazzi

Árbitros: Ramiro Barón y Juan Maldonado.

Progresión: 19 – 24, 37 – 43, 48 – 58, 68 – 74.

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