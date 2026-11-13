Juventud Unida rescató un empate en Urdinarrain y sigue en lo más alto

Juventud Unida y Juventud Urdinarrain no se sacaron ventajas y terminaron igualando 0 a 0 en el adelanto de la octava fecha del torneo Clausura “Claudio Lalo Romani” disputado este jueves. Un resultado que le permite al Decano continuar como único puntero de la Zona A y mantener su condición de invicto.

Fue un partido luchado, trabado y por momentos demasiado friccionado, donde se jugó fuerte y costó encontrar espacios para generar situaciones de peligro.

La primera oportunidad clara fue para el Liebrero. Bruno Ramírez encabezó una corrida por izquierda, enganchó hacia el medio y sacó un remate que terminó estrellándose contra el palo, en lo que pudo haber sido la apertura del marcador.

En el comienzo del complemento el que avisó fue Juventud Unida. Una buena acción de Leandro González le permitió quedar en posición de gol, pero se encontró con una gran respuesta de Miguel Lemos, que evitó la caída de su arco.

El encuentro se disputaba más de lo que se jugaba, con mucha lucha en la mitad de la cancha y escasas conexiones ofensivas. A pesar de ello, el Decano volvió a estar cerca con otra aparición de González, quien desbordó por derecha y envió un centro que se fue cerrando hasta terminar impactando en el palo.

Con el correr de los minutos el clásico fue levantando temperatura y comenzaron a aparecer los roces entre los protagonistas. En ese contexto, el albiceleste volvió a generar una buena acción ofensiva, Alexis Reynoso ejecutó un tiro libre desde la derecha y Agustín Solís ganó de cabeza, pero su envío pasó muy cerca del palo.

Finalmente, el marcador no se modificó y el clásico terminó sin goles. Un empate que le sirve más a Juventud Unida, que se mantiene en lo más alto de la Zona A, conserva el invicto y llega a las dos últimas fechas dependiendo de sí mismo para quedarse con el primer lugar.

Por la divisional B, Atlético Sur le ganó a Cerro Porteño por 1 a 0 con el gol anotado por Nicolás Nissero.

Síntesis:

Cancha: Juan Jorge Stauber

Juez: Rubén Retamal

Asistentes: Matías Luján y Naum Medina

JUVENTUD URDINARRAIN

Miguel Lemos

Luciano Paredes, Roberto Morales, Carlos Peralta, Jacinto Melgar

Julián Karle, Alexis Bogliacino, Rodrigo Báez, Bruno Ramírez

Nicolás Musico, Matías Figueroa

DT: Cristian Wenrly

JUVENTUD UNIDA

Franco Lopresti

Brian De Freitas, Bruno García, Tomás López, Benjamín Caballero

Leandro González, Daniel Acosta, Luciano Brotzman, Alexis Reynoso

Agustín Solís, Santiago Álvarez

DT: Daniel Waldner

Goles: No Hubo

Cambios: St: 30’ Ignacio Arnaudin por Álvarez (JU), 35’ Lautaro Pardey por Figueroa (JUrd), 39´Simón Valenzuela por De Freitas (JU), 41’ Elías Labal por Karle (JUrd)

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