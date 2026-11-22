El decano enfrenta una nueva final, desde las 17 hs visita a Colón y será transmisión de Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

Nuevamente estarán frente a frente el Conquistador y el Albiceleste. Colón y Juventud Unida volverán a verse las caras después de casi dos años, en un historial que hasta el momento no tiene diferencias: disputaron cuatro encuentros y todos terminaron empatados. En las definiciones por penales, en cambio, hubo una victoria para cada uno.

En esta oportunidad, los santafesinos llegan a la final después de dar el golpe en la instancia anterior, eliminando a Ben Hur de Rafaela. Colón ganó los dos partidos de la serie: 2 a 0 en San Justo y 2 a 1 en Rafaela, para cerrar un global de 4 a 1. Previamente había dejado en el camino a San Jorge y a Sanjustino, en el clásico de la ciudad.

El equipo de Mauricio Chiementin llega invicto, con una campaña en la fase de grupos de un triunfo y tres empates. Es un plantel que se conoce mucho, con futbolistas que ya han enfrentado a Juventud Unida, como Tomás Baroni, Osvaldo Arroyo y Guido Rancez, entre otros. Además, cuenta con un entrenador que también conoce lo que significa enfrentar al Decano.

Por el lado de Juventud Unida, los dirigidos por Daniel Waldner vienen de superar dos series muy complicadas, primero ante Achirense y luego frente a Atlético Paraná. En ambas ocasiones tuvieron que recurrir a la definición desde el punto penal para conseguir la clasificación, demostrando carácter y personalidad en momentos decisivos.

Para el compromiso de este domingo, el entrenador Decano realizaría dos modificaciones con respecto al equipo que terminó jugando frente a los paranaenses. Leandro González ingresaría por Alexis Reynoso sobre el sector derecho, mientras que Luciano Maidana ocuparía el lugar de Sergio Olano por el costado izquierdo. El resto serían los mismos que comenzaron a jugar la semifinal ante Atlético Paraná.

Por su parte, Colón también tendrá una variante con respecto al encuentro disputado en Rafaela. Se producirá el regreso de su capitán, Tomás Baroni, quien reemplazará a Francisco Ortega, que llegó a la quinta amonestación y deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, Maximiliano Melgratti pasará a desempeñarse como segundo marcador central.

Se trata de una final de 180 minutos. Los primeros 90 se disputarán en San Justo y una semana más tarde la serie tendrá su desenlace en Gualeguaychú, donde Juventud buscará hacer valer la localía y el acompañamiento de su gente.

El premio será enorme: el ganador de la Región Litoral Sur conseguirá el pasaje para disputar el próximo 20 de diciembre una de las cuatro finales por el ascenso al Torneo Federal A.

El Decano está nuevamente ante una oportunidad histórica. Primero deberá afrontar una parada brava en territorio santafesino, con la ilusión de conseguir un resultado que le permita definir la clasificación en casa. La ilusión del ascenso está más viva que nunca.

Ficha técnica:

Cancha: Mercedes Alesso de Bieler

Hora de comienzo: 17:00 hs

Juez: Leandro Sosa Abrile

Asistentes: Matías López y Kevin Moran

Cuarto árbitro: Lucas Giraudo

COLÓN

Ezequiel Álvarez

Ismael Quilez, Tomás Baroni, Maximiliano Melgratti x Francisco Ortega y Osvaldo Arroyo

Brian Minotti, Matías Fantín Alexis Palacios, Guido Rancez

Augusto Sonsogni y Maximiliano Osurak

Suplentes: Facundo Velázquez y Jonatan Blanco.

DT: Mauricio Chiementin.

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López

Leandro González, Aramis Serafini, Joaquín Acevedo, Luciano Maidana

Jorge Rossi, Damián de Hoyos

DT: Daniel Waldner