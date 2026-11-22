Central Entrerriano afrontará esta noche un nuevo desafío por la Liga Argentina de Básquetbol. Desde las 21, visitará a Centenario de Venado Tuerto en el estadio Mateo Migliore, en el cierre de la serie de tres encuentros consecutivos en condición de visitante. El partido tendrá como árbitros a Alejandro Trías y Franco Anselmo Krivokapich y será transmisión de radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

El conjunto santafesino llega con un récord de cinco victorias y tres derrotas y atraviesa un buen momento, luego de conseguir un importante triunfo en Armstrong frente a Deportivo Norte por 71 a 58. El equipo es dirigido por Víctor Hugo Daitch y cuenta entre sus filas con el ex Central Entrerriano Cristian Zenclussen.

Además, Centenario tiene nombres importantes dentro de su plantel, como Farid Celador y el estadounidense Messiah Jones. También integra el equipo Leyton Herrmann, hijo de Walter Herrmann, ex jugador de la selección argentina.

Por el lado del rojinegro, la necesidad pasa por conseguir su primera victoria fuera de casa. Central viene de caer el viernes ante Ciclista Juninense por 83 a 78 y acumula cinco derrotas en igual cantidad de presentaciones como visitante.

En Junín, los dirigidos por Martín Pascal tuvieron un primer tiempo para el olvido, con numerosos errores que terminaron condicionando el desarrollo del encuentro. Si bien mostraron una mejor versión en el último cuarto y lograron acercarse en el marcador, la reacción no alcanzó para cambiar la historia.

Entre los aspectos positivos quedó la actuación de Benjamín Lado, quien aportó nueve puntos y cinco rebotes, además del buen momento que atraviesa Johu Castillo, una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Esta noche, Central tendrá una nueva oportunidad de cambiar la imagen y cortar la sequía fuera de Gualeguaychú. Será una parada exigente ante un rival que llega fortalecido por sus últimos resultados.

Después de este compromiso, el rojinegro tendrá diez días de descanso y volverá a presentarse el próximo 2 de diciembre, cuando reciba en el estadio José María Bértora a Racing de Avellaneda. Por eso, cerrar la gira con una victoria sería un impulso importante para encarar lo que viene.