Central Entrerriano tendrá esta noche una nueva prueba en la Liga Argentina de Básquetbol cuando visite a Ciclista de Junín, en el Coliseo del Boulevard, por una nueva fecha de la competencia. El encuentro comenzará a las 21 horas, será arbitrado por Alberto Ponzo y Emanuel Sánchez y contará con la transmisión de Radio Máxima, con el equipo de La Barra Deportiva.

Después de la caída del miércoles ante Pergamino Básquet por 82 a 68, el conjunto de Gualeguaychú buscará dar vuelta la página y encontrar respuestas en su segundo compromiso de esta mini gira por el interior del país.

Ante Pergamino, el equipo de Martín Pascal tuvo un primer tiempo para el olvido, en el que fue claramente superado por su rival. Sin embargo, mostró una importante reacción en el tercer cuarto, con una destacada actuación de Damián Pineda, que le permitió volver a meterse en partido. Pero en el último período reaparecieron los errores y las desconcentraciones que terminaron costándole una nueva derrota.

El desafío de esta noche no será sencillo. Ciclista de Junín es uno de los equipos importantes de la categoría y llega con un récord de cuatro victorias y dos derrotas. Precisamente, una de sus caídas fue el pasado domingo frente a Regatas de San Nicolás, en tiempo suplementario, por 96 a 92, luego de igualar en 79 durante el tiempo reglamentario.

El elenco juninense cuenta con nombres importantes en su plantel, entre ellos Nicolás Enríquez, con pasado en Derqui y La Unión de Colón, Juan Larraza y el experimentado paranaense Damián Tintorelli. Este último será una de las incógnitas, ya que en el encuentro frente a Regatas estuvo en el banco de suplentes, pero no sumó minutos.

Para Central, la cuenta pendiente sigue siendo conseguir una victoria fuera de casa. El rojinegro todavía no pudo ganar en condición de visitante y acumula cuatro derrotas en esa condición.

Esta noche, en una cancha siempre exigente y ante un rival de jerarquía, tendrá una nueva oportunidad para cambiar la imagen, recuperar confianza y empezar a sumar lejos del Bértora. El objetivo será claro: cortar la racha negativa como visitante y traerse desde Junín una victoria que le permita volver a encaminar su campaña.