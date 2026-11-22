Racing tendrá esta noche una parada decisiva en Santa Elena. Desde las 20, visitará a Urquiza en el estadio 5 de Octubre, en el tercer y último juego de la serie de cuartos de final de la Liga Provincial de Básquetbol. El encuentro será dirigido por Gonzalo Delsart y Edgardo Corradini.

La serie tuvo dos capítulos muy diferentes y cambiantes. En el primero, Urquiza se hizo fuerte como local y se impuso por un contundente 80 a 54, quedándose con el primer punto y dejando a la Academia obligada a ganar en Gualeguaychú para seguir con vida.

Y Racing respondió. En el segundo encuentro, disputado en el Antonio Domingo Giusto, los académicos construyeron una gran ventaja desde el primer cuarto, que cerraron 26 a 10, con una notable efectividad desde la línea de libres y el protagonismo de Agustín Martínez, Jorge Schaaf y Gian Franco Nicotra.

Si bien el desarrollo tuvo momentos de mucha paridad y la visita intentó reaccionar, los dirigidos por Cristian Delgui supieron cerrar el partido de buena manera para quedarse con la victoria e igualar la serie.

Ese triunfo dejó en claro que Racing tiene argumentos para dar pelea: cuenta con buenos recursos en el lanzamiento exterior, jugadores con capacidad para asumir responsabilidades y una fortaleza mental que será fundamental en un escenario exigente como el de esta noche.

Enfrente estará un Urquiza que buscará aprovechar su localía y el respaldo de su gente para volver a meterse en semifinales.

La Academia viaja con toda la ilusión y la convicción de que puede dar el golpe. Será una verdadera final, donde no habrá margen para el error y en la que Racing irá por la heroica en Santa Elena para seguir soñando en la Liga Provincial.