Racing es federal, la academia ganó en Paraná y logró el gran objetivo

Racing consiguió una enorme victoria en Paraná. La Academia venció a Ciclista por 64 a 61 y selló su clasificación a la próxima Liga Federal de Básquetbol, cumpliendo el gran objetivo de la temporada. Los dirigidos por Cristian Delgui tuvieron que trabajar mucho, pero con inteligencia, carácter y una gran tarea defensiva lograron quedarse con un triunfo histórico.

El encuentro comenzó con muchas imprecisiones y un goleo bajo. Racing apostó a una defensa intensa, buscando incomodar a Ciclista e impedir que pudiera encontrar lanzamientos cómodos. Con ese planteo, el equipo de Gualeguaychú logró marcar el ritmo del partido.

La Academia fue encontrando mejores respuestas en ofensiva y consiguió establecer diferencias importantes. Al llegar al descanso largo se imponía por 36 a 24, mostrando buenos porcentajes de conversión y solidez en su funcionamiento.

En el tercer cuarto, Racing mantuvo el dominio de las acciones ante un Ciclista que no encontraba la fórmula para achicar diferencias. Los dirigidos por Delgui continuaron manejando el desarrollo y llegaron al último descanso arriba por 50 a 41.

Sin embargo, el último capítulo tuvo un cierre cargado de emociones. El conjunto paranaense, conducido por Mariano Passadore, comenzó a descontar y encontró en Patricio Jacob a uno de sus principales argumentos ofensivos. El jugador del Verde castigó desde el perímetro y, con un triple a falta de 1 minuto y 6 segundos, consiguió igualar el marcador en 61.

En un final para el infarto, Gian Franco Nicotra fue a la línea de libres y convirtió uno de sus dos lanzamientos para adelantar nuevamente a Racing por 62 a 61.

Luego, Matías Brasesco tuvo dos oportunidades desde la línea para asegurar la clasificación, pero no pudo convertir. El local desperdició su ofensiva y el rebote quedó en manos de Racing.

Allí apareció el hombre de la noche: Mateo Leissa. Con el reloj prácticamente consumido, el jugador de la Academia anotó sobre la chicharra y desató el festejo del conjunto de Gualeguaychú, que se quedó con el triunfo por 64 a 61 y aseguró su lugar en la próxima Liga Federal.

Costó, hubo que sufrir y luchar hasta el último segundo, pero Racing consiguió el objetivo que se había propuesto. Ahora, los dirigidos por Cristian Delgui irán por el título de la Liga Provincial, aunque ya pueden comenzar a mirar hacia adelante con la tranquilidad de tener asegurada su participación en la próxima Liga Federal.

Ficha técnica:

Ciclista 61

Pablo Bogado 4, Francesco Delbuggio 2, Tobías Caraballo 5, Francisco Bogado 3, Enzo Passadore 17 (FI) Alejo García 3, Eliseo Cassano, Nahuel García 10, Julián Roskopf, Juan Schmidt 2, Patricio Jacob 15, Agustín Maidana

DT: Mariano Passadore

Racing 64

Juan José Giaveno 7, Santino Luca 0, Jorge Schaaf 11, Gian Franco Nicotra 9, Tomas Leuze 13 (FI) Mateo Leissa 17, Matías Brasesco 7, Gonzalo Delasoie, Bautista Luca, Federico Handera, Lorenzo Isola, Nicolás Cabezas.

DT: Cristian Delgui

Cancha: Juan Manuel Baglietto

Árbitros: Daniel Ortiz y Marcos Cáceres

Progresión: 11 – 16, 24 – 36, 41 – 50, 61 – 64.

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