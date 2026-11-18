Luego de conseguir la clasificación a la próxima Liga Federal, los dirigidos por Cristian Delgui van por más y buscarán meterse entre los mejores del certamen.

Racing tendrá una exigente parada en Santa Elena, donde visitará a Urquiza por el primer punto de la serie de cuartos de final de la Liga Provincial de Básquetbol. El encuentro comenzará a las 21 horas en el estadio 5 de Octubre.

Después de alcanzar el gran objetivo de asegurar su participación en la próxima Liga Federal, la Academia quiere ir por las frutillas del postre: llegar lo más lejos posible en el torneo provincial y seguir alimentando la ilusión.

El desafío no será sencillo. Urquiza es uno de los principales candidatos al título. El conjunto de Santa Elena terminó segundo en la Zona C, detrás de Sionista, con un récord de 13 victorias y cinco derrotas. En los octavos de final dejó en el camino a Social Federación, al imponerse en una serie de tres partidos.

Por su parte, Racing finalizó tercero en la Zona B, con un registro de 10 triunfos y seis caídas, y llega a esta instancia después de superar a Ciclista de Paraná en dos juegos, mostrando carácter y solidez para cerrar la clasificación.

Para este compromiso, el equipo de Cristian Delgui tendrá una baja importante: Juan José Giaveno, quien arrastra una molestia muscular que le impedirá estar presente durante la serie.

Enfrente estará un rival que se hace muy fuerte jugando en su estadio y que cuenta con nombres de experiencia. Urquiza es conducido por el entrenador gualeguaychuense Leonardo Villagra y tiene entre sus filas al ex Central Entrerriano Franco Sánchez, además de jugadores de trayectoria como Fabricio Rebecchi, Fabricio Cosolito y Yago Sánchez, entre otros.

La Academia viajará al mediodía desde Colombo y Seguuí rumbo al norte entrerriano, con la ilusión de traerse un buen resultado de Santa Elena y comenzar de la mejor manera una serie que promete ser muy exigente.

Racing ya cumplió el primer gran objetivo de la temporada. Ahora quiere seguir haciendo historia y demostrar que tiene argumentos para pelear por mucho más

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