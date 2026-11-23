Con una ráfaga demoledora en el cierre del primer tiempo y un gran rendimiento colectivo, el equipo de Gualeguaychú dio un paso enorme hacia su gran objetivo.

Juventud Unida jugó uno de los mejores partidos del torneo y lo hizo en el momento más importante. En condición de visitante, derrotó a Colón de San Justo por 4 a 0 y quedó a un paso de alcanzar la final única por el ascenso al Federal A.

El primer tiempo había comenzado con pocas emociones. Apenas se habían registrado dos situaciones claras: una para Gallay, que quedó cara a cara con Francisco Peralta y definió cruzado, desviando su remate, y otra para Damián De Hoyos, cuyo disparo fue bien contenido por el arquero Álvarez.

Pero después de la pausa de hidratación, Juventud salió encendido y en apenas ocho minutos prácticamente sentenció el encuentro.

A los 35 minutos llegó la apertura del marcador. Luciano Maidana ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda, Verón se anticipó al arquero y alcanzó a puntear la pelota para que apareciera sorpresivamente Matías Labaroni, quien de cabeza estableció el 1 a 0.

A los 41 llegó el segundo. Un gran saque de arco de Francisco Peralta encontró la peinada de Damián de Hoyos para Jorge Rossi. El delantero se anticipó de cabeza a la salida del arquero Álvarez y puso el 2 a 0.

Jorge Rossi marcó el segundo del Juve. Foto: Mauricio Ríos

Juventud estaba desatado y dos minutos después volvió a golpear. Alexis Reynoso encabezó una gran contra, habilitó a Damián de Hoyos, quien abrió hacia la derecha para Jorge Rossi. El atacante levantó la cabeza y vio la llegada de Luciano Maidana por el medio. El volante, oriundo de Federación, recibió el pase de primera, acomodó la pelota y la clavó contra el palo más lejano del arquero para establecer el 3 a 0 con el que se fueron al descanso.

Maidana convirtió el tercero. Foto: Mauricio Ríos

El comienzo del complemento fue otra muestra de la contundencia del equipo de Gualeguaychú. Apenas iniciado el segundo tiempo, una buena combinación entre Sergio Olano y Jorge Rossi terminó con un centro y la aparición de Damián de Hoyos, quien definió ante el arquero para establecer el 4 a 0 definitivo.

A partir de allí, el encuentro se hizo de ida y vuelta. Colón intentó descontar y tuvo un remate de Claudio Albarracin que terminó estrellándose en el travesaño, mientras que Juventud encontró espacios para lastimar de contraataque y también dispuso de oportunidades para ampliar la diferencia.

La más clara llegó con una palomita de Agustín Benedetti, que encontró una buena respuesta del arquero para evitar el quinto tanto.

Fue una enorme victoria de Juventud Unida, que en San Justo desplegó todo su potencial, fue contundente y se llevó un resultado que lo deja muy cerca del objetivo.

El Decano ganó, goleó y gustó. Ahora tendrá la posibilidad de cerrar la clasificación ante su gente y dar el último paso para meterse en la final única por el ascenso al Federal A.

Síntesis:

Cancha: Mercedes Alesso de Bieler

Juez: Leandro Sosa Abrile

Asistentes: Matías López y Kevin Moran

Cuarto árbitro: Lucas Giraudo

COLÓN

Ezequiel Álvarez

Ismael Quilez, Tomás Baroni, Maximiliano Melgratti, Osvaldo Arroyo

Brian Minotti, Matías Fantín Alexis Palacios, Guido Rancez

Augusto Sonsogni y Maximiliano Osurak

DT: Mauricio Chiementin.

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López

Alexis Reynoso, Aramis Serafini, Joaquín Acevedo, Luciano Maidana

Jorge Rossi, Damián de Hoyos

DT: Daniel Waldner

Goles: Pt: 35’ Matías Labaroni (JU), 41’ Jorge Rossi (JU), 43’ Luciano Maidana (JU); St: 9’ Damián de Hoyos (JU)

Cambios: St: Inicio: Santiago Benítez por Reynoso (JU), inicio: Sergio Olano por Maidana (JU), inicio: Mauricio del Giudice por Quilez (CSJ), inicio: Alexis Palacios por Fantín (CSJ), inicio: Claudio Albarracin por Sonzogni (CSJ), 14’ Agustín Benedetti por Rossi (JU), 15’ Nahuel Blanco por Gallay (CSJ), 15’ Ignacio Mena por Minotti (CSJ), 20’ Bruno García por Pizarro (JU), 37’ Agustín Solís por De Hoyos (JU)

Suplentes: Colón: Facundo Velázquez y Diego Pariani

Juventud Unida: Franco Lopresti y Leandro González