Juventud Unida va por el gran sueño de llegar a la final

Tras el empate sin goles en la ida, el ganador se meterá en la final de la Región Litoral Sur y conseguirá el ascenso al Torneo Argentino del Interior que comenzará a disputarse el próximo año.

Llegó la hora de la verdad para Juventud Unida. Este domingo, desde las 20, el conjunto de Gualeguaychú recibirá a Atlético Paraná en el estadio decano, en un partido que puede quedar grabado en la historia reciente del club. Estará en juego nada menos que el pasaporte a la final de la Región Litoral Sur y el ascenso al Torneo Argentino del Interior.

El encuentro será dirigido por Facundo Fogliati, de la Liga de Alcorta, y contará con la transmisión de Radio Máxima, mientras que también se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva.

La serie llega completamente abierta después del empate 0 a 0 registrado en el primer encuentro, disputado en Paraná, donde ninguno de los dos equipos logró sacar ventajas. Fue un partido muy disputado, con pocas situaciones frente a los arcos y la sensación de que ambos priorizaron no cometer errores antes que arriesgar demasiado.

El antecedente más cercano en Gualeguaychú invita al optimismo del público decano. El 7 de diciembre de 2.024, Juventud Unida goleó a Atlético Paraná por 5 a 2, en lo que fue la única victoria en los 90 minutos que consiguió uno de los dos equipos en sus enfrentamientos por el Regional Amateur.

En cuanto a las formaciones, Daniel Waldner podría realizar una modificación respecto del equipo que comenzó jugando en Paraná. Jorge Rossi tendría chances de ingresar en lugar de Agustín Benedetti. El resto serían los mismos futbolistas que salieron desde el arranque en el partido de ida.

Por el lado de Atlético Paraná, está disponible Marcos Mendoza luego de cumplir su fecha de suspensión. Sin embargo, teniendo en cuenta la buena actuación de Raúl Albornoz, quien ocupó su lugar en el primer encuentro, el entrenador Nicolás Suárez podría mantener la misma formación.

Juventud sabe que tendrá que asumir el protagonismo y salir a buscar el partido, aunque sin perder el orden ni regalar espacios. Atlético Paraná cuenta con futbolistas rápidos en ataque, como Ibañez, Giaccio y Bircher, que pueden lastimar cuando encuentran espacios para salir de contraataque.

El Decano lleva dos partidos sin poder convertir, pero llega con la tranquilidad de saber que tiene una oportunidad inmejorable ante su gente. La ilusión está intacta y el objetivo es claro: dar el paso que falta para meterse en la definición.

Como expresó Daniel Waldner en La Barra Deportiva, el gran objetivo es llegar a la final del 20 de diciembre. Para eso, Juventud deberá superar esta noche una prueba decisiva. Son 90 minutos para dejar todo, con el aliento de su gente y un sueño enorme por delante: ganar, llegar a la final y conseguir el ascenso.

Ficha técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 20:00 hs

Juez: Facundo Fogliati

Asistentes: Raúl Méndez y Leandro Fogliati

Cuarto árbitro: Emilio Maldonado

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Aramis Serafini, Joaquín Acevedo, Sergio Olano

Jorge Rossi, Damián de Hoyos

DT: Daniel Waldner

ATLÉTICO PARANÁ

Abraham Reartes

Josué Correa, Agustín Albano, Raúl Albornoz, Nahuel Franco

Santino Sottocorno, Facundo Cima, Juan Bircher, Leandro Ilari

Maximiliano Ibañez, Francisco Giaccio

DT: Nicolás Suárez

Temas Regional Amateur