Central Entrerriano pudo finalmente sacarse la espina. En Venado Tuerto, el conjunto de Gualeguaychú consiguió una valiosa victoria ante Centenario por 71 a 67 y celebró su primer triunfo como visitante en la presente temporada de la Liga Argentina de Básquetbol.

No fue una tarea sencilla para el equipo rojinegro, que tuvo que afrontar un partido durísimo, con un comienzo complicado y ante un rival que le presentó batalla durante buena parte de la noche. Sin embargo, Central mostró carácter, fue encontrando respuestas con el correr de los minutos y llegó al desenlace con la posibilidad de quedarse con un triunfo que necesitaba.

En el momento de mayor tensión aparecieron dos nombres fundamentales: Juan Siboldi y Justo Catalín. Ambos tuvieron un protagonismo determinante para que el rojinegro pudiera sostenerse en partido y, especialmente, para resolver el cierre con personalidad y buenas decisiones.

Catalín, con 17 puntos, y Siboldi, con 16, fueron los goleadores de Central y terminaron siendo las grandes figuras de una noche que dejó mucho más que dos puntos: significó romper la racha sin triunfos fuera de casa y recuperar confianza en una exigente competencia.

De esta manera, Central cerró su gira por el interior del país con una sonrisa y pudo desahogarse después de varios intentos sin poder festejar lejos del José María Bértora.

Ahora, el equipo tendrá diez días de descanso antes de volver a la competencia. El próximo compromiso será el 2 de diciembre, cuando reciba en el estadio José María Bértora a Racing de Avellaneda, en busca de darle continuidad a una victoria que puede marcar un punto de partida.

Ficha técnica:

CENTENARIO

Gaspar Ruiz 13, Messiah Jones 11, Jacob Tryon 0, Matías Aristu 9, Cristian Zenclussen 7 (FI) Farid Celador 14, Máximo Araujo 8, Nicolás Rizzotti 5, Gonzalo Lozicki 0, Francisco Soria, Leyton Herrman, Mariano Forconi.

DT: Víctor Hugo Daitch

CENTRAL ENTRERRIANO

Justo Catalín 17, Manuel Gómez 7, Fausto Moussa 7, Johu Castillo 9, Damián Pineda 9 (FI), 11Cristian Pérez 4, Juan Siboldi 16, Ignacio Ortega 7, Benjamín Lado 2, Augusto Portela.

DT: Martín Pascal

Cancha: Mateo Migliore

Jueces: Alejandro Trías y Franco Anselmo Krivokapich.

Progresión: 15 – 14, 36 – 29, 53 – 49, 67 – 71.