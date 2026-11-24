Con más de 1.600 personas presentes en la Fan Zone y más de 450 corredores inscriptos, el evento tuvo un marco espectacular y dio lugar a una noche inolvidable.

La competencia, con distancias de 5K y 10K, reunió a corredores de Gualeguaychú, de la República Oriental del Uruguay, Buenos Aires, Rosario y numerosas localidades de Entre Ríos, especialmente Concepción del Uruguay, Gualeguay, Urdinarrain y Larroque, entre otras.

La propuesta trascendió lo estrictamente deportivo. Diferentes stands, una pantalla gigante, un gran escenario, música y espacios para disfrutar en familia conformaron una puesta en escena que jerarquiza y consolida a MEGARUN como uno de los eventos sociales y deportivos destacados de nuestra ciudad.

La banda KE SABOR fue la encargada de ponerle ritmo y alegría a la Fan Zone, acompañando una noche en la que miles de personas disfrutaron de una experiencia que fue mucho más allá de una competencia atlética.

LOS GANADORES DE MEGARUN 2026

Estos fueron los resultados de las clasificaciones generales, con sus respectivos tiempos oficiales:

5K – GENERAL MASCULINO

🥇 1.º Renzo Tesuri – 17:20

🥈 2.º José María Martínez – 17:23

🥉 3.º Nicolás Pereyra – 17:27

5K – GENERAL FEMENINO

🥇 1.ª Grecia Cornetta – 19:44

🥈 2.ª Vanina Minniti – 21:06

🥉 3.ª Pamela Gonsebatt – 21:24

5K – DISCAPACIDAD MASCULINO

🥇 1.º Facundo Ocampo – 23:29

🥈 2.º Alejandro Darío Stieben – 23:38

🥉 3.º Gabriel Antonio Machuca – 31:26

5K – DISCAPACIDAD FEMENINO

🥇 1.ª Nilda Raquel Stieben – 30:53

🥈 2.ª Cecilia Echeverría – 46:31

10K – GENERAL MASCULINO

🥇 1.º Luis María Videla – 32:55

🥈 2.º Pablo Godoy – 33:56

🥉 3.º Gonzalo Acosta – 34:03

10K – GENERAL FEMENINO

🥇 1.ª Joana Navarrete – 38:07

🥈 2.ª Silvana Navarrete – 41:24

🥉 3.ª María Eugenia Chesini – 42:45

10K – DISCAPACIDAD MASCULINO

🥇 1.º Exequiel Martín Martínez – 48:40

🥈 2.º Federico Corfield – 1:08:40

RESULTADOS OFICIALES

Todos los corredores pueden consultar sus tiempos, posiciones y resultados personalizados a través del sistema oficial de cronometraje Instantáneo.

🔗 https://cronometrajeinstantaneo.com/resultados/carrera-nocturna-megarun-2026/consulta

RENZO TESURI TODO TERRENO

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Renzo Tesuri, quien se quedó con el primer puesto de la clasificación general masculina de los 5K con un extraordinario registro de 17 minutos y 20 segundos. ¡Tremendo!

Renzo, jugador de Juventud Unida y actualmente con un enorme presente deportivo en Atlético Tucumán, volvió a elegir MEGARUN y a ser parte de esta gran fiesta.

Desde la organización queremos agradecerle especialmente por acompañarnos una vez más, siempre con la humildad y grandeza que lo caracterizan. Un orgullo tenerte en nuestra carrera!

EL AGRADECIMIENTO DE MEGARUN

Desde MEGARUN queremos agradecer a todos los que hicieron posible esta cuarta edición.

A la Municipalidad de Gualeguaychú, a las autoridades presentes, a nuestros sponsors, instituciones, colaboradores, voluntarios, amigos, equipo de fiscalización y a cada persona que aportó su tiempo, esfuerzo y compromiso.

Un reconocimiento muy especial a todo el equipo de MEGAGYM, que una vez más se puso la camiseta, demostrando sentido de pertenencia, responsabilidad y pasión por lo que hacemos.

Detrás de un evento de estas características hay muchísimas horas de planificación, organización y trabajo en equipo. Cada detalle y cada esfuerzo fueron fundamentales para alcanzar este resultado.

A todos los colaboradores, voluntarios, amigos y a quienes estuvieron trabajando detrás de escena, ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!