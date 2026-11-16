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Podio internacional para Joana Navarrete: fue segunda en la tradicional carrera San Felipe y Santiago

La atleta argentina se quedó con el segundo puesto de los 10 kilómetros en Montevideo, escoltando a la olímpica Florencia Borelli, en una jornada histórica donde Manuel Córsico también se llevó el triunfo en varones.

16 Nov, 2026, 11:49 AM
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Con una actuación sobresaliente en la rambla de Montevideo, Joana Navarrete conquistó el segundo puesto en la clasificación general femenina de la 31.ª edición de la tradicional carrera San Felipe y Santiago, disputada este sábado por la noche ante un récord de casi 8.000 participantes.

Navarrete completó el circuito costero de 10 kilómetros con un registro oficial de 36 minutos y 40 segundos, logrando un lugar de privilegio en una de las pruebas de calle más convocantes y emblemáticas del calendario rioplatense.

En la rama femenina, el primer escalón del podio quedó en manos de la destacada atleta olímpica y plusmarquista sudamericana de maratón y medio maratón, Florencia Borelli, quien se impuso con autoridad tras detener el cronómetro en 32:54. El tercer puesto fue para la representante uruguaya Clarisse Bermúdez, con un tiempo de 36:57.

La fiesta del atletismo argentino en la capital uruguaya se completó en la categoría masculina, donde el bahiense Manuel Córsico se consagró campeón de la general con un contundente tiempo de 28 minutos y 58 segundos, sacando más de un minuto de ventaja. El podio de varones lo completaron los atletas uruguayos Martín Cuestas, segundo con 30:19, y Nicolás Espinosa, tercero con 30:33.

La competencia, que estrenó un nuevo recorrido certificado entre Punta Gorda y Punta Carretas, volvió a confirmar el alto nivel del fondo regional y consolidó a Joana Navarrete como una de las grandes protagonistas de la jornada.

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