Central Entrerriano no pudo traerse una victoria de Pergamino y terminó cayendo por 82 a 68 frente al conjunto local, en una nueva presentación por la Liga Argentina de Básquetbol. El equipo de Martín Pascal mostró dos caras durante el encuentro: sufrió en la primera mitad, tuvo una gran reacción en el tercer cuarto, pero no logró sostenerla en los minutos decisivos.

El comienzo fue favorable al dueño de casa, que se quedó con el primer parcial por 20 a 13. Pergamino encontró rápidamente respuestas en Lorenzo Capponi, el ex jugador de Central, quien tuvo un arranque muy efectivo con dos triples consecutivos y un doble para empezar a marcar diferencias.

En el segundo cuarto se profundizó el dominio del conjunto dirigido por Julián Pagura. Francisco Borja tuvo una destacada actuación y se volvió prácticamente incontenible para la defensa rojinegra, convirtiendo cinco dobles en siete intentos. De esa manera, Pergamino consiguió ampliar la ventaja y se fue al descanso con una diferencia importante.

Foto: Prensa Pergamino Básquet

La historia cambió en el tercer período. Central mostró su mejor versión y encontró en Damián Pineda a su principal arma ofensiva. El escolta tuvo una ráfaga espectacular, con cuatro triples consecutivos, que le permitieron al rojinegro meterse nuevamente en partido y reducir considerablemente la diferencia.

El equipo de Pascal llegó a quedar solamente cinco puntos abajo, 52 a 47, luego de un triple de Cristian Pérez en los últimos segundos del parcial. Sin embargo, ese tercer cuarto también dejó una preocupación para el conjunto local: Francisco Borja debió abandonar el encuentro por una lesión en una de sus rodillas. Por el momento no existe un diagnóstico definitivo y se aguardan los estudios correspondientes para determinar la gravedad de la lesión.

En el último cuarto, Central volvió a tener baches en su juego, cometió errores que le costaron caro y Pergamino aprovechó la oportunidad. Luciano González y Adriano Maretto aparecieron en momentos importantes para encaminar al equipo local hacia una victoria que significó su primer triunfo en el torneo.

Para Central quedó otra derrota fuera de casa y una cuenta pendiente que todavía no puede resolver: ganar en condición de visitante.

El calendario no da respiro y el rojinegro tendrá otro compromiso complicado el próximo viernes, cuando visite en Junín a Ciclista, buscando recuperarse y volver a sumar en la Liga Argentina.

Ficha técnica:

PERGAMINO BÁSQUET

Jeremías Ledesma 1, Luciano González 18, Adriano Maretto 13, Francisco Bonja 12, Federico Repetti 10 (FI) Lorenzo Capponi 16, Federico Contrera 3, Genaro Carrera 0, Facundo Peralta 0, Francisco Ruiz 9

DT: Julián Pagura

CENTRAL ENTRERRIANO

Cristian Pérez 11, Manuel Gómez 12, Fausto Moussa 5 X, Johu Castillo 14, Damián Pineda 12 (FI), Justo Catalín 8, Juan Siboldi 2, Ignacio Ortega 4, Benjamín Lado, Augusto Portela.

DT: Martín Pascal

X – Salieron por cinco faltas

Cancha: Ricardo Dorado Merlo

Jueces: José Luís Lugli y Matías Sotelo.

Progresión: 20 – 13, 44 – 23, 55 – 49, 82 – 68.