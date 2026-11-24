De vital importancia decir que Lis Quinteros y Marcos Billen fueron Atletas invitados por la organización para estar allí presentes.

En primer lugar en la Categoría 50 a 54 años, Marcos Billen se quedó con el triunfo con un tiempo de 5'03"49, seguido por Ramón Vidal con 5'07"57, completando el podio Carlos Lujan con 5'08"26.

Cuarto fue Roberto Potes con 5'09" y quinto Santiago Alvarado con 5'10".

En tanto en Damas en la Categoría 40 a 44 años gano María Valdés con un tiempo de 5'52"39, seguida por Jesica Mora con 5'52"39 y siendo tercera Lucía Bagaloni con 5'53"99.

Cuarta ingreso Lis Quinteros con un tiempo de 5'56"68 y quinta Lorena Faliaca con 5'58"39.

Ambos representantes de Pueblo General Belgrano brillaron en las calles porteñas.

La última prueba fue la Élite, donde en el sector Caballeros gano el Atleta Mexicano invitado Diego Vizcarra con un tiempo de 4'02" y así estableciendo el Nuevo Récord del Circuito.

En tanto en Damas la ganadora General fue Micaela Levaggi con un tiempo de 4'43"33.