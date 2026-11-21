Racing sacó a relucir su carácter, se recuperó de la derrota sufrida en Santa Elena y consiguió una gran victoria por 69 a 62 frente a Urquiza, en el Antonio Domingo Giusto. De esta manera, la serie de cuartos de final quedó igualada y habrá un tercer partido, que se disputará el próximo domingo en Santa Elena.

El conjunto académico tuvo un comienzo arrollador. Con una gran eficacia desde la línea de libres, donde convirtió 12 de los 13 lanzamientos que tuvo, pasó por encima de la visita y se quedó con el primer cuarto por un contundente 26 a 10.

Sin embargo, Urquiza reaccionó rápidamente. En el segundo parcial apareció la efectividad desde el perímetro, principalmente de la mano de Yago Sánchez, quien convirtió cuatro de los siete triples que anotó el conjunto naranja en ese segmento. Los dirigidos por Leonardo Villagra ganaron el cuarto 31 a 10 y dieron vuelta el marcador para marcharse al descanso largo arriba por 41 a 36.

Foto: Prensa Racing

En la segunda mitad, el encuentro se volvió mucho más luchado y parejo. Racing recuperó terreno y, con un parcial de 10 a 0 con un gran trabajo de Agustín Martínez, volvió a ponerse al frente por 46 a 41. Pero Urquiza volvió a reaccionar, apoyado en lo que producían Juan Cruz Rinaldi y Fabricio Rebecchi, fundamentales para que el visitante recuperara la ventaja y cerrara el tercer cuarto arriba por 54 a 51.

En el último segmento, la Academia mostró personalidad y no se desesperó. A pesar de las salidas por cinco faltas de Matías Brasesco y Santino Luca, mantuvo la intensidad defensiva y encontró respuestas en Jorge Schaaf y Gian Franco Nicotra para sostenerse en partido.

Un triple de Mateo Leissa terminó siendo determinante para que Racing sacara ocho puntos de ventaja (67 – 59) con cuatro minutos por jugar y encaminara una victoria que finalmente pudo sostener hasta el cierre. Después llegaron dos libres de Nicotra para sacar diez de ventaja y sobre el final un triple de Lucio Urquiza decoró el resultado de 69 a 62 para los dirigidos por Cristian Delgui.

Agustín Martínez, con 14 puntos, fue el máximo anotador del conjunto académico, que cumplió con su objetivo de ganar en casa y estirar la definición.

Ahora, toda la atención estará puesta en Santa Elena. El próximo domingo, en el estadio 5 de Octubre de la ciudad del norte entrerriano, Racing y Urquiza protagonizarán el tercer y definitivo capítulo de una serie apasionante. Estará en juego el pasaporte a las semifinales de la Liga Provincial.

Ficha técnica:

Racing 69

Agustín Martínez 14, Mateo Leissa 8, Santino Luca 7 X, Gian Franco Nicotra 11, Matías Brasesco 6 X(FI) Jorge Schaaf 12, Tomas Leuze 11, Gonzalo Delasoie, Bautista Luca, Federico Handera, Lorenzo Isola, Gonzalo Leuze.

DT: Cristian Delgui

Urquiza 62

Lucio Urquiza 9, Franco Sánchez, Fabrizio Cosolito 8, Lucas Mondino 4, Yago Sánchez 16(FI) Fabricio Rebechi 4, Marko Pamich 9, Juan Cruz Rinaldi 9, Salvador Godoy 3.

DT: Leonardo Villagra

X – salieron por cinco faltas

Cancha: Antonio Domingo Giusto

Árbitros: Ramiro Barón y Santiago Cáceres

Progresión: 26 – 10, 36 – 41, 51 – 54, 69 – 62.