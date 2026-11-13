Central busca recuperarse en casa ante Rocamora

Central Entrerriano buscará dejar atrás la derrota sufrida en la última fecha y tendrá una nueva oportunidad de hacerse fuerte en el José María Bértora cuando reciba este viernes a Rocamora de Concepción del Uruguay, por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquetbol.

El encuentro comenzará a las 21 horas y contará con el arbitraje de José Domínguez y Florencia Vencer. Radio Máxima transmitirá el partido con el equipo de La Barra Deportiva.

El rojinegro viene de caer ante Provincial de Rosario por 90 a 74, en un partido en el que sufrió especialmente la efectividad desde el perímetro del conjunto visitante. Gastón Gerbaudo y Bautista Fernández fueron dos de las principales armas ofensivas de los rosarinos y complicaron durante buena parte del juego al equipo conducido por Martín Pascal.

Por su parte, Rocamora llegará a Gualeguaychú con el ánimo renovado, luego de conseguir una importante victoria ante Provincial por 84 a 72, el pasado domingo en el estadio Julio César Paccagnella.

Una de las cuestiones a seguir de cerca en Central será la evolución de Manuel Gómez, quien había sufrido una lesión muscular frente a La Unión de Colón y por ese motivo no estuvo presente ante Regatas de San Nicolás. Si bien su intención inicial era no jugar frente a Provincial, las necesidades del equipo llevaron a Pascal a utilizarlo y sumarle algunos minutos.

De cara al compromiso de esta noche, Central deberá recuperar algunas de sus principales virtudes: volver a las fuentes, apostar a las transiciones rápidas y sostener una defensa agresiva que le permita incomodar al conjunto dirigido por Juan Sebastián Amato.

Temas Basquet Liga Argentina