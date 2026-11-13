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Central busca recuperarse en casa ante Rocamora

El rojinegro recibirá este viernes al conjunto de Concepción del Uruguay en el José María Bértora, desde las 21 horas, será transmisión de Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

13 Nov, 2026, 01:09 AM
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Crédito: Damián Cáceres
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Central Entrerriano buscará dejar atrás la derrota sufrida en la última fecha y tendrá una nueva oportunidad de hacerse fuerte en el José María Bértora cuando reciba este viernes a Rocamora de Concepción del Uruguay, por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquetbol.

El encuentro comenzará a las 21 horas y contará con el arbitraje de José Domínguez y Florencia Vencer. Radio Máxima transmitirá el partido con el equipo de La Barra Deportiva.

El rojinegro viene de caer ante Provincial de Rosario por 90 a 74, en un partido en el que sufrió especialmente la efectividad desde el perímetro del conjunto visitante. Gastón Gerbaudo y Bautista Fernández fueron dos de las principales armas ofensivas de los rosarinos y complicaron durante buena parte del juego al equipo conducido por Martín Pascal.

Por su parte, Rocamora llegará a Gualeguaychú con el ánimo renovado, luego de conseguir una importante victoria ante Provincial por 84 a 72, el pasado domingo en el estadio Julio César Paccagnella.

Una de las cuestiones a seguir de cerca en Central será la evolución de Manuel Gómez, quien había sufrido una lesión muscular frente a La Unión de Colón y por ese motivo no estuvo presente ante Regatas de San Nicolás. Si bien su intención inicial era no jugar frente a Provincial, las necesidades del equipo llevaron a Pascal a utilizarlo y sumarle algunos minutos.

De cara al compromiso de esta noche, Central deberá recuperar algunas de sus principales virtudes: volver a las fuentes, apostar a las transiciones rápidas y sostener una defensa agresiva que le permita incomodar al conjunto dirigido por Juan Sebastián Amato.

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