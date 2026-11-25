Agustín Solís había puesto en ventaja al Decano desde el punto del penal, pero Kevin Ponce y Alexis Moreira marcaron los goles de la victoria para el equipo conducido por Juan Olivera.

Defensores del Oeste consiguió un triunfo fundamental para sus aspiraciones de permanencia. En un partido cargado de emociones, el Tractor Celeste venció 2 a 1 a Juventud Unida y llegará a la última fecha con posibilidades de evitar el descenso directo y pelear por la promoción.

El encuentro comenzó con Defensores tomando la iniciativa. De un saque lateral llegó la primera situación clara, cuando el cabezazo de Nahuel Imas terminó estrellándose contra el travesaño. Poco después, Lopresti se equivocó en la salida, Imas habilitó a Ramiro Carro y el delantero quedó cara a cara con el arquero, pero su remate se fue desviado.

Pasado el cuarto de hora, Juventud comenzó a emparejar las acciones, aunque sin demasiada profundidad. El Decano tuvo una buena oportunidad con una corrida de Agustín Solís por derecha. El delantero llegó hasta el fondo y envió un centro que encontró bien ubicado a Bruno Guerrero.

Solís era el atacante más peligroso del conjunto albiceleste y volvió a estar cerca con un remate cruzado desde la izquierda que pasó muy cerca del arco.

En el complemento, en la primera llegada de Juventud, Túpac Regazzi derribó a Agustín Solís dentro del área. Hugo Busto no dudó y sancionó penal. El propio delantero se hizo cargo de la ejecución y puso el 1 a 0 para el Decano.

Sin embargo, la alegría le duró muy poco al equipo de Juventud, porque apenas dos minutos después llegó la igualdad de Defensores. Tras un tiro de esquina desde la derecha, Kevin Ponce apareció de cabeza para establecer el 1 a 1 y devolverle la ilusión al Tractor Celeste.

El partido ganó en intensidad. De un tiro libre de Defensores nació una contra peligrosa para Juventud: Solís quedó mano a mano con Bruno Guerrero, pero no pudo resolver de la mejor manera y el arquero terminó ganando el duelo.

Y de esa misma jugada llegó el golpe definitivo. Defensores aprovechó la oportunidad, llevó la pelota al área y Alexis Moreira definió abajo, junto al palo, para vencer a Lopresti y establecer el 2 a 1.

En los minutos finales, Juventud fue en busca del empate, pero los dirigidos por Juan Olivera se defendieron con mucha solidez, cerraron los caminos y hasta tuvieron posibilidades de ampliar la diferencia de contraataque.

Fue victoria del Tractor Celeste, un triunfo que vale mucho más que tres puntos porque le permite seguir soñando con la permanencia.

El próximo martes, Defensores tendrá una verdadera final frente a Independiente, con la obligación de ganar y esperar que Deportivo derrote a La Vencedora. Esa combinación de resultados le permitiría evitar el descenso directo y mantener la posibilidad de disputar la promoción.

Así se jugará la última fecha:

Zona A

Martes 21:15 hs

Independiente – Defensores del Oeste

Juventud Unida– Sarmiento

Juventud Urdinarrain – Unión del Suburbio

Zona B

Sábado 21:30 hs

Pueblo Nuevo – Camioneros

Domingo 16:15 hs

Central Larroque – Central Entrerriano

Martes 21:15 hs

Deportivo Urdinarrain – La Vencedora

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Hugo Busto

Asistentes: Naum Medina y Gabriel Chiama

DEFENSORES DEL OESTE

Bruno Guerrero

Tupac Regazzi, Luciano Carro, Kevin Ponce, Cristian Cantti

Alexis Moreira, Diego Benítez, Gonzalo Brellis, Andrés Kuiyan

Nahuel Imas, Ramiro Carro

DT: Juan Olivera

JUVENTUD UNIDA

Franco Lopresti

Leandro González, Tomás López, Bruno García, Brian De Freitas

Benicio Piguetti, Daniel Acosta, Luciano Brotzman, Sergio Olano

Agustín Solís, Santiago Álvarez

DT: Daniel Waldner

Goles: St: 5’ Agustín Solís –penal- (JU), 7’ Kevin Ponce (DO); St: 31’ Alexis Moreira (DO)

Cambios: St: 10’ Lucas Martinelli x Regazzi (DO), 10’ Bautista Aranda x R. Carro (DO), 17’ Ignacio Arnaudin por Piguetti (JU), 30’ Luis Kreick por Ponce (DO), 34’ David Ferreyra por Kuiyan (DO)