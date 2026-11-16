Otra vez por penales, Juventud Unida es finalista de la región litoral sur

Agustín Benedetti le dio el pase a la final al decano Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida volvió a demostrar que sabe sufrir y que tiene argumentos para seguir soñando. En una semifinal de vuelta cargada de tensión, el equipo de Gualeguaychú empató 1 a 1 frente a Atlético Paraná y terminó consiguiendo el pasaje a la final de la Región Litoral Sur en la definición por penales, donde volvió a aparecer la figura de Francisco Peralta y Agustín Benedetti tuvo la responsabilidad de ponerle el broche a la clasificación. Además consiguió la clasificación al torneo Argentino del Interior.

El Decano salió decidido a tomar la iniciativa, aunque se lo notaba algo nervioso. Fue un partido de mucha lucha, disputado y con pocas concesiones, donde los dos equipos parecían más preocupados por no equivocarse que por arriesgar.

Foto: Mauricio Ríos

A los 25 minutos llegó el baldazo de agua fría para el local. Juventud perdió la pelota en la mitad de la cancha, Francisco Giaccio apareció por derecha y envió un centro al corazón del área, donde Maximiliano Ibáñez, sin marcas, apareció para definir y establecer el 1 a 0 para el conjunto paranaense.

El golpe tardó algunos minutos en ser asimilado por el Decano, que no encontraba los espacios para inquietar a la defensa visitante. Cuatro minutos después del gol llegó una jugada que podía cambiar el desarrollo: Facundo Cima fue con demasiada fuerza y la pierna muy alta a disputar una pelota con Joaquín Acevedo. El árbitro no dudó y le mostró la tarjeta roja al volante de Atlético Paraná.

Con un hombre más, Juventud tenía la obligación de asumir el protagonismo. El entrenador movió el banco y con el ingreso de Luciano Maidana por Olano buscó darle mayor profundidad por los carriles, intentando abastecer a Damián De Hoyos y Jorge Rossi. Sin embargo, por momentos equivocaba los caminos y chocaba con una defensa paranaense que se mantenía firme, pese a la inferioridad numérica.

Foto: Mauricio Ríos

Hasta que a los 17 minutos llegó el desahogo. Patricio Pizarro protagonizó una gran jugada individual, encaró, dejó rivales en el camino y mandó el centro. La pelota llegó a los pies de Joaquín Acevedo, que sacó un potente remate para vencer la resistencia de Reartes y poner el 1 a 1.

El gol encendió al Decano, que atravesó su mejor momento en el partido. Juventud fue en busca de la victoria, intentó desequilibrar por todos los sectores, pero no encontró la manera de vulnerar nuevamente el fondo visitante. El tiempo se consumió y la definición quedó en manos de los penales.

Y allí volvió a aparecer la historia reciente. Federico López abrió la serie convirtiendo para Juventud. Luego, Mateo Hernández ejecutó para Atlético Paraná, pero Francisco Peralta adivinó la intención, alcanzó a tocar la pelota y, tras dar en el palo, el remate se fue desviado.

El Decano no falló desde los doce pasos y mantuvo la tranquilidad hasta que llegó el turno de Agustín Benedetti, quien asumió la responsabilidad del último disparo y desató el festejo de todo Juventud.

Fue 5 a 3 en la definición, otra vez con Peralta como protagonista y con Benedetti como encargado de ponerle el sello a una clasificación inolvidable.

Juventud Unida está en la final de la Región Litoral Sur, donde enfrentará a Colón de San Justo, que eliminó a Ben Hur de Rafaela tras ganarle también como visitante por 2 a 1.

Pero el premio tiene un plus: el Decano también aseguró su lugar en el próximo Torneo Argentino del Interior.

Ahora el sueño continúa. Juventud va por más, quiere quedarse con la Región Litoral Sur y dar otro paso hacia la gran final del 20 de diciembre. El Decano sigue en carrera y, una vez más, desde los doce pasos, demostró que está dispuesto a pelear hasta el final.

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Facundo Fogliati

Asistentes: Raúl Méndez y Leandro Fogliati

Cuarto árbitro: Emilio Maldonado

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López

Alexis Reynoso, Aramis Serafini, Joaquín Acevedo, Sergio Olano

Jorge Rossi, Damián de Hoyos

DT: Daniel Waldner

ATLÉTICO PARANÁ

Abraham Reartes

Josué Correa, Agustín Albano, Raúl Albornoz, Jorge Aruga

Santino Sottocorno, Facundo Cima, Juan Bircher, Leandro Ilari

Maximiliano Ibañez, Francisco Giaccio

DT: Nicolás Suárez

Goles: Pt: 25’ Maximiliano Ibañez (AP); St: 17’ Joaquín Acevedo (JU)

Cambios: Pt: 34’ Marcos Mendoza por Ilari (AP), Nahuel Franco por Giaccio (AP); St: Inicio: Luciano Maidana por Olano (JU), 11’ Mateo Hernández por Bircher (AP), 12’ Agustín Benedetti por Reynoso (JU), 20’ Tomás Albornoz por Sottocorno (AP), 31’ Agustín Solís por Rossi (JU), 39’ Santiago Benítez por Acevedo (JU), 39’ Leandro González por Pizarro (JU)

Expulsados: Pt: 29’ Facundo Cima (AP), 49’ Daniel Waldner (DT JU)

Definición por penales: Para Juventud Unida convirtieron Federico López, Aramis Serafini, Damián De Hoyos, Matías Labaroni y Agustín Benedetti.

Para Atlético Paraná convirtieron Raúl Albornoz, Nahuel Franco, Agustín Albano.

Francisco Peralta le atajó el penal a Mateo Hernández

Suplentes: Juventud Unida: Franco Lopresti, Mauricio Camargo.

Atlético Paraná: Flavio Ilari, Francesco Valente, Lukas Ciarroca.

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