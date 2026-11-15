Boca goleó a Banfield y se clasificó a la final de la Copa Argentina

Los goles del triunfo "Xeneize" en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza fueron obra de Santiago Ascacíbar, a los 46 del primer tiempo, mientras que Sebastián Villa y Leandro Lozano sellaron el resultado a los 18 y 29 del complemento, respectivamente.

El encuentro comenzó con ambos equipos muy parejos, pero la primera situación clara la tuvo Banfield, con un remate de tijera de Tomás Adoryán desde el área, que se dirigía al ángulo y que el arquero de Boca, Álvaro Montero, sacó a puro reflejo con un manotazo, enviándolo al córner.

Minutos más tarde, el “Xeneize” respondió con dos remates de Alan Velasco desde fuera del área: uno fue desviado por el arquero rival y el otro pasó cerca del palo izquierdo de Diego Rodríguez.

Banfield volvió a acercarse con su mejor arma, Adoryán, nuevamente, esta vez desde fuera del área, con un remate que se desvió en un defensor, pero que Montero supo responder sacando al córner.

Cuando parecía que el encuentro se iba al entretiempo sin goles, Santiago Ascacíbar apareció solo en el área para abrir el marcador de cabeza, tras una genialidad de Leandro Paredes: un pase pinchado ante la salida de la defensa.

En el segundo tiempo, Boca salió a ampliar el resultado y a jugar con la desesperación de Banfield, que quería empatar el encuentro. Lo consiguió a través de Sebastián Villa que, en un contraataque, encaró por la izquierda, enganchó hacia adentro y la colocó junto al palo izquierdo del “Ruso” Rodríguez para estirar la ventaja en Mendoza.

Tiempo más tarde, Sebastián Villa fue el responsable de asistir a Leandro Lozano, que apareció solo por la derecha para empujar la pelota y marcar el tercer gol, que liquidó el encuentro a los 29 minutos del complemento y desatar la locura en la hinchada del club de la Ribera que con show de bengalas festejó la victoria y el pase de su equipo.

Con este resultado, Boca llegó a su segunda final del año, en la que espera a Platense, tras haberle ganado a Atlético Tucumán 4-5 en penales, y buscará la triple corona luego de consagrarse campeón de Liga y con la mira puesta en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Síntesis:

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Lautaro Gómez, Federico Medina; Alexander Machado, Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Goles en el primer tiempo: 45m, Santiago Ascacíbar (BJ)

Goles en el segundo tiempo: 18m, Sebastián Villa (BJ); 29m, Leandro Lozano (BJ)

Cambios en el segundo tiempo: 11m, Enner Valencia por Miguel Merentiel y Tomás Aranda por Alan Velasco (BJ); 12m, Juan López García por Juan Luis Alfaro y Nehuén Paz por Nicolás Meriano (B); 20m, Ayrton Costa por Malcom Braida (BJ); David Zalazar por Lautaro Gómez y Lisandro Piñero por Federico Medina (B); 30m, Tomás Belmonte por Leandro Paredes, Leonel Flores (BJ); Favio Álvarez por Alexander Machado (B).

Fuente: Noticias Argentinas

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