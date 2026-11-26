Chaia planteó la necesidad de un acuerdo político amplio y de un equipo técnico consensuado para enfrentar la crisis.

“Esto es de manual, repetimos que esto es más de lo mismo con distinta cosmética”, expresó al referirse al escenario económico actual que atraviesan los comerciantes, y sostuvo que la diversidad de actividades no debe reducirse a un análisis de valor sobre quienes se adaptaron a las ventas online y quienes no lo hicieron.

“La gente está harta de que hablemos siempre de lo mismo, no es que el comercio que no se pasó al mundo on line es un tonto y el que sí es un vivo”, remarcó Chaia y agregó que los cambios en el mercado se producen a una velocidad que obliga a revisar constantemente las estrategias.

Chaia recordó el análisis sobre su propio comercio y recordó que “en marzo les dije que estaba vendiendo la mitad que el año pasado y ocho meses después vuelvo a repetir lo mismo”.

También advirtió que en general, “un negocio no está vendiendo la misma plata que el año pasado” y vinculó las dificultades del sector con la falta de acompañamiento estatal, las restricciones al crédito y la presión impositiva.

“No hay un Estado presente, no hay crédito y tenés la presión fiscal que te ahoga, un impuesto inmobiliario que no aumentó un treinta, sino un 80....Todo lo que te rodea aumentó un 30 o un 40 por ciento”, describió.

Panorama político

En el plano político Chaia analizó que la sociedad está agotada de las discusiones y demanda respuestas concretas.

“La gente hoy no quiere escuchar nada, necesita líderes y soluciones”, manifestó. Chaia sostuvo que ningún partido tiene por sí solo la respuesta y planteó la necesidad de conformar “un equipo técnico consensuado”.

Además, propuso una reducción del 20% de los sueldos del Poder Ejecutivo en Entre Ríos, como una alternativa para evitar que continúe el endeudamiento y atender el déficit de la caja de jubilaciones. “La provincia necesita un gesto de todo el arco político. No hay color ni reelección que pueda solucionar nada”, remarcó.

“Nos endeudan y nos mienten y tenemos un Estado que hoy es imposible sostenerlo en la espalda”, afirmó. También reconoció haber acompañado electoralmente a Javier Milei y Rogelio Frigerio, pero insistió en la necesidad de una construcción conjunta: “Yo voté a Milei y voté a Frigerio, pero o se juntan todos o esto es inviable, se los vengo diciendo hace quince años”, indicó.