Un preso escapó este miércoles mientras era trasladado desde la Unidad Penal N.º 4 hacia la Unidad Penal N.º 1, con destino al penal de Paraná. La fuga se produjo en el camino, cuando el detenido ya no estaba en el lugar de origen pero tampoco había llegado a la unidad de destino. El dato obliga a revisar un eslabón frágil de la seguridad penitenciaria: el traslado.

Según lo que trascendió, "el Gallo", Claudio María González, -que no estaba esposado- aprovechó un descuido cuando el móvil penitenciario paró en la zona de calle Cabo Lavalta 819 (con referencias cercanas a Lacava y bulevar 12 de Octubre) y escapó corriendo y se perdió en un barrio que conoce perfectamente y donde también tiene quien lo proteja.

El preso, al que la información disponible llama “El Gallo”, quedó ligado en 2021 a una causa por homicidio ocurrida en Concepción del Uruguay.

En ese año, había sido señalado como principal sospechoso de un homicidio ocurrido en Concepción del Uruguay. La mención no convierte en culpable a nadie, pero sí explica por qué la fuga tiene un peso distinto en la opinión pública.

No se trata de una fuga desde un pabellón ni de una salida con permiso: es una huida durante el traslado, el momento en que el preso está en movimiento y la vigilancia depende de una cadena más corta, pero también más expuesta.

El recorrido señalado va de la Unidad Penal N.º 4 a la Unidad Penal N.º 1, con destino al penal de Paraná. Ese detalle importa: no es un punto fijo, sino un trayecto donde la vigilancia se vuelve más expuesta.

La mención a un homicidio en Concepción del Uruguay le da otra escala al episodio: no es solo un preso que se escapa, sino un prófugo cuya causa anterior puede complicar la búsqueda y la percepción de riesgo en la zona.

El hecho ocurrió el miércoles y ahora queda abierta la investigación sobre cómo se produjo la fuga. Sin datos nuevos, cualquier versión que circule por redes o por boca de terceros debe tomarse con cautela: lo confirmado es el escape durante el traslado.

El caso vuelve a poner sobre la mesa un tema viejo: la seguridad penitenciaria no se mide solo en las celdas, sino también en los traslados. Si un preso se escapa en el camino, la pregunta no es solo quién lo hizo, sino quién falló en la responsabilidad de custodiarlo.

Hasta el miércoles, lo público era breve: un preso, un traslado, una fuga y una causa anterior ligada a Concepción del Uruguay. La otra parte de la historia todavía no se escribió, pero el Estado tiene la obligación de dar cuentas sobre el operativo que falló y sobre el destino final del traslado.

Mientras tanto, la fuga deja una imagen incómoda: un preso que ya no está en la unidad de origen ni en la de destino, con destino al penal de Paraná y una causa anterior ligada a Concepción del Uruguay.

Fuente: El Diario.