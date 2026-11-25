El relevamiento, elaborado a partir de datos del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV) y de la Oficina de Violencia de Género (OVG), comprende el período del 1 de enero al 31 de octubre de 2026.

Entre los principales datos se destacan los 10.798 expedientes registrados y las 4.966 redenuncias por nuevos hechos de violencia entre las mismas partes. La modalidad doméstica representa el 79,3 % de las denuncias, mientras que la violencia psicológica es la más frecuente, con el 58,8 %, seguida de la física, con el 27,2 %.

En cuanto a la respuesta brindada desde el Poder Judicial en los procesos de violencia familiar, de violencia por razones de género y penales se adoptaron 77.202 medidas. De ese total, 71.328 corresponden a medidas de protección de derechos y 5.874, a medidas de coerción previstas en el Código Procesal Penal. Una misma denuncia puede dar lugar a más de una medida.

Entre las medidas de protección más frecuentes se encuentran el cese de actos molestos o de perturbación, con 18.835 registros; la prohibición de acercamiento, con 15.996, y la implementación del Botón Antipánico, con 5.395.

También se registraron prohibiciones de ingreso o reingreso al domicilio (4.602), abstenciones de concurrir al domicilio de la denunciante (4.018), derivaciones a tratamiento terapéutico (2.345), exclusiones del hogar (2.140), derivaciones al COPNAF (1.654) y cuotas alimentarias provisorias (667). Esta última categoría incluye registros de alimentos, cuidado y comunicación provisoria.

Las medidas de protección son instrumentos judiciales destinados a resguardar derechos, prevenir la reiteración de hechos de violencia y atender las necesidades específicas de cada situación. Su diversidad responde a la necesidad de adecuar la intervención a las circunstancias del caso, considerando los riesgos identificados y las condiciones de las personas involucradas.

Por otra parte, se destaca la incorporación de herramientas digitales para facilitar el acceso a la justicia. En ese sentido, la OVG recibió 1.630 presentaciones por canales digitales y el Sistema Integral de Abordaje de las Violencias (SIAV). Este sistema, recientemente implementado, continúa fortaleciendo la detección temprana del riesgo y la articulación entre organismos.

La información estadística constituye una herramienta fundamental para conocer la dimensión de las violencias, orientar las intervenciones judiciales y fortalecer las políticas de prevención y protección.

La OVG, que funciona en el ámbito del Centro Judicial de Género “Dra. Carmen María Argibay” del STJ, es un espacio institucional especializado en el abordaje de las violencias por razones de género. Entre sus funciones se encuentran la recepción y orientación ante situaciones de violencia, el desarrollo de herramientas de protección y la producción de información para fortalecer las respuestas del sistema judicial.