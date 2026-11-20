El gobierno, por intermedio de Vialidad y la Policía de Entre Ríos, lleva adelante controles de carga a vehículos de tránsito pesado en rutas del departamento Islas del Ibicuy.

Tras la reglamentación de la Ley 10.975, que tiene como objetivo fiscalizar el peso de los transportes de carga, la Dirección Provincial de Vialidad intensificó los operativos de control y aplicación de sanciones en diferentes rutas de la provincia. En esta oportunidad se concretaron en la Ruta Provincial Nº45 y el ripio Sagastume - Paraje Roldán.

El ente vial actúa como autoridad de aplicación junto a la Policía de Entre Ríos para instalar puestos de control y aplicar el régimen de sanciones. El objetivo es de los mismos es evitar la circulación con exceso de peso y concientizar a los usuarios de la importancia de preservar el patrimonio vial.

El Departamento Control de Cargas de la Dirección de Obras por Administración, informó que se encuentra disponible en el sitio web (vialidadentrerios.gov.ar), la documentación con los pesos permitidos, bajo la denominación de Nuevas Configuraciones para el Transporte Automotor de Cargas.

Prensa gobierno ER