Uno de los inversores tecnológicos más influyentes del mundo explica a su audiencia, una y otra vez, por qué el gran engañador del fin de los tiempos bíblico podría aparecer bajo la apariencia de un regulador de la inteligencia artificial.

Markku Siira

Realmente no puede haber una consistencia tan amplia entre la Inteligencia Artificial y el Anticristo, pero se debe dejar claro, la primera es la hija final y definitiva del segundo.

El empresario tecnológico y autodenominado teólogo laico Peter Thiel se viene dedicando a dictar conferencias en distintas partes del mundo, adoptando como tema central el Anticristo.

En su devaneo filosófico ha llegado a afirmar que el Anticristo podría porvenir de algún “ludista” que quiere detener el avance tecnológico canalizado a través de la Inteligencia Artificial.

Hasta el Papa León XIV ha caído en este extravío de Thiel, al afirmar que el Papa promueve la regulación de la IA «porque es un tema políticamente popular».

En su relato, el Anticristo es un administrador que promete salvar a la civilización de la guerra nuclear, el colapso climático y la inteligencia artificial descontrolada mediante la gobernanza global.

En esta oración encontramos una conjunción de ideas, que finalizan en un objetivo único, para el cuál se mueven estas fuerzas, guerra nuclear, calentamiento global e inteligencia artificial= GOBIERNO MUNDIAL.

Además, agrega que el Anticristo se presentará «como el más inteligente de todos».

Markku Siira agrega “Lo que hace sospechoso este argumento es su compatibilidad con los intereses financieros de Thiel. Su fortuna está fuertemente concentrada en la IA. Si la fuerza que impulsa la regulación de la IA es realmente la vanguardia del Anticristo, la postura antirreguladora de Thiel no es solo una valoración teológica, sino también una defensa de su cartera. Cuando un multimillonario afirma que la fuerza que limita sus ganancias es una herramienta de Satanás, vale la pena, al menos, examinar sus cuentas”.

Heidegger, décadas atrás afirmaba con sapiencia, que la decisión más peligrosa del hombre moderno es la de creerse y procurar ser el dueño y amo de la Tierra, como algo que le pertenece y que la puede utilizar a su antojo.

Ahora bien, al llegar al momento actual, donde el último escalón, y quizás el definitivo es la Inteligencia Artificial, existe la posibilidad, mejor dicho, es una penosa realidad, donde aparecen los híbridos, aunque para el hombre común es algo desconocido.

¿Qué son los híbridos?

No son nada más, ni nada menos que el transhumanismo y el post humanismo.

¡Faltaba la frutilla del postre!

Se están solicitando 11 GW (gigavatio) para centros de datos en Lombardía: consumirían un 40 % más de electricidad que toda la región.

11 GW significan 11.000.000 kW entregados de manera continua.

En Argentina (Hogar promedio: ~300 kWh al mes): Equivale a unos 26,7 millones de familias.

¿Queda claro?

Roberto E. Franco