En el marco de la renovación integral de su sitio web, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) puso en marcha esta herramienta digital disponible las 24 horas para facilitar el acceso a toda la cartilla médica y de servicios.

La institución actualizó su cartilla de prestadores y la integró en una nueva plataforma digital diseñada para agilizar las consultas desde cualquier teléfono celular o computadora.

El principal cambio está en el buscador online, que permite filtrar y ubicar de manera rápida y sencilla distintos servicios según la necesidad del usuario:

-Profesionales médicos por especialidad.

-Establecimientos de diagnóstico, clínicas y sanatorios.

-Farmacias adheridas.

-Sedes de atención por localidad y cercanía, para una búsqueda más precisa.

Con esta actualización, los afiliados pueden consultar la oferta prestacional completa en cualquier momento del día sin necesidad de realizar trámites presenciales ni llamadas telefónicas. (APFDigital)