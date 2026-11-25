En el marco de la Encuesta de Supermercados realizada por el INDEC, Entre Ríos registró ventas por un total de $50.615,8 millones durante septiembre. Este monto significó un incremento nominal del 19,4% en la comparación interanual, es decir, a precios corrientes y sin descontar el efecto de la inflación.

La suba no representa necesariamente un aumento en el volumen de productos vendidos. En tanto, las ventas de la provincia representaron el 2,1% del total nacional.

El dato surgió de un relevamiento realizado en 102 locales distribuidos por la provincia. Cada uno registró ventas promedio por $496,2 millones durante septiembre. En total, se contabilizaron 1.533.789 operaciones, con un ticket promedio de $33.000 por compra.

A nivel nacional, la facturación total de los supermercados llegó a los $2,45 billones, con una suba nominal del 25% respecto del mismo mes de 2025. De esta manera, el incremento registrado en Entre Ríos quedó 5,6 puntos porcentuales por debajo del correspondiente al conjunto del país. (APFDigital)