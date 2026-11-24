Abel Antivero, secretario general de AGMER en Entre Ríos, manifestó en el primer día de los dos de paro docente, que “queremos los chicos en las escuelas, pero el único responsable es Rogelio Frigerio que no cumplió sus promesas de campaña”.

“No podemos hablar de calidad educativa cuando el docente tiene la atención enfocada en atender las cuestiones económicas”, remarcó el dirigente en declaraciones a Radio Máxima.

Agregó que “tomamos un parámetro en julio de 2023, cuando Frigerio andaba de campaña y había un spot, decía que había que prestarle atención a los docentes. Desde ahí la pérdida del poder adquisitivo ha sido del 45 por ciento. A eso se agregan las problemáticas del docente, el endeudamiento extremo por parte de la docencia, donde el 60 por ciento del sueldo va para pagar deudas. Y otros fenómenos como el pluriempleo y el multiempleo, todo un deterioro del sistema educativo tremendo”.

“Termina un año que se caracterizó por la confrontación, no solo por lo salarial, sino la reforma previsional, comedores…”, reflexionó.

Acerca de los descuentos por los días de paro, Abel Antivero manifestó que “en cuanto a las declaraciones de algunos funcionarios y una legisladora, y la vocal política del Consejo General de Educación Carla Duré…es normal, no nos sorprende, el gobierno ha dicho que no nos va a devolver los días descontados de pago, es un capítulo más en esta tensión. Entre el 70 y el 80 por ciento de los docentes son mujeres, muchas son sostén de familia, y un descuento de este tipo impacta terriblemente”.

Sobre el reclamo salarial, explicó que “nosotros tenemos una diferencia inflacionaria del 18 por ciento, porque el gobierno adeuda diciembre del 2025 cuando la paritaria no se cerró. El gobierno dice que va a llevar el salario de bolsillo a un millón, cuando para no ser pobre hay que cobrar un millón setecientos…perdimos poder adquisitivo”.