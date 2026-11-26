El nuevo sistema reduce los plazos de tres o cuatro meses a entre cuatro y seis días hábiles y, desde el 1 de diciembre, el trámite será exclusivamente digital.

"Modernizar tiene que ver con la transformación del funcionamiento del Estado para acercarlo al vecino", sostuvo el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, al encabezar este miércoles el acto de presentación en el Mirador Tec, acompañado por el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, y de Justicia, Julián Maneiro.

Se trata de la digitalización del trámite de constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que permitirá crear e inscribir empresas de manera íntegramente online, desde cualquier localidad de la provincia y sin necesidad de trasladarse a Paraná ni presentar documentación en papel.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia, y la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, que forma parte de la Secretaría General de la Gobernación.

La medida se enmarca en el proceso de transformación digital del Estado provincial, orientado a simplificar los trámites, reducir los tiempos de gestión y facilitar el vínculo entre el Gobierno y los ciudadanos.

En ese marco, Colello sostuvo que "la modernización es un proceso permanente que tiene que darse de manera constante en todos los gobiernos. No se inicia ni se termina, se va perfeccionando permanentemente", y aseguró que "el gobierno provincial tiene que empezar a mirar al sector privado como un aliado. Tiene que ponerse del lado de quienes producen, arriesgan y generan trabajo" para que elijan nuestra provincia para desarrollar sus proyectos.

Finalmente, felicitó a los equipos responsables de la iniciativa, "porque va en línea con lo que marca permanentemente el gobernador de manera transversal a todas las áreas de gobierno", concluyó.

Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, explicó que "lo que busca la sociedad por acciones simplificadas es flexibilizar justamente toda la actividad privada", y en cuanto a la protección de inversiones, detalló que "flexibiliza la constitución de sociedades para proteger el patrimonio y la inversión de una manera mucho más ágil que una sociedad por acciones anónima tradicional o una SRL". Asimismo, precisó que "los controles son los mismos que prevé actualmente la legislación general, además también están los controles fiscales que realiza ATER".

A su turno, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, resaltó la importancia de esta instancia, ya que, a partir del 1 de diciembre, la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) será 100 por ciento digital. Además, explicó el procedimiento para realizar el trámite a través del sitio entrerios.gov.ar/sasdigital, donde los emprendedores pueden armar su contrato con un modelo preaprobado que contempla 24 objetos sociales, generar el acta constitutiva y luego iniciar la inscripción con su cuenta de Mi Entre Ríos.