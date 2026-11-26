Aunque los sistemas de seguridad de Mercado Pago funcionaron correctamente, el tribunal consideró que fueron insuficientes para evitar la sustracción del dinero.

La condena a Mercado Libre por el vaciamiento de una cuenta comercial estableció que la compañía deberá reintegrar más de $18 millones, además de intereses adicionales y una indemnización por daño moral. El fallo fue dictado por la Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial, tras una demanda presentada por los propietarios de una pyme.

La resolución ratificó el deber objetivo de seguridad de la empresa, incluso cuando los damnificados utilizan sus servicios con fines comerciales y no están alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor.

Los magistrados consideraron que, si bien los mecanismos de autenticación funcionaron correctamente, resultaron insuficientes para impedir las operaciones fraudulentas. Además, descartaron que existiera negligencia por parte de la víctima.

El episodio ocurrió el 14 de enero de 2022, alrededor de las 18 horas, cuando una mujer sufrió el robo de su teléfono celular en la vía pública. Según la denuncia policial difundida por iProfesional, intentó perseguir al delincuente, pero fue agredida físicamente y el ladrón logró escapar.

En el dispositivo estaban instaladas las aplicaciones de Mercado Libre y Mercado Pago, vinculadas a la cuenta comercial “Matafuegosonline”, perteneciente a Loyalty Group SRL, una sociedad que la damnificada integra junto a su hermano.

Durante las siguientes horas, los delincuentes intentaron realizar 42 operaciones por más de $9 millones. Aunque varias fueron bloqueadas, consiguieron concretar 28 transferencias hacia destinatarios desconocidos por un total de $4.696.572,50. La mujer realizó la denuncia policial alrededor de las 20 horas y notificó a la plataforma a las 23:34.

Por qué la pyme no fue considerada consumidora

Los propietarios de la empresa solicitaron que se aplicara la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor para reclamar, entre otros conceptos, daño directo y daño punitivo. Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo al considerar que los servicios contratados estaban directamente vinculados con su actividad comercial.

"No se trata entonces, como han alegado, de una cuenta meramente utilizada para la administración de sus recursos. Es la cuenta que hace posible las ventas dentro del entorno digital en el que se desarrolla toda la actividad comercial específica de la empresa", sostuvo la jueza Valeria Pérez Casado.

La magistrada, cuyo voto fue acompañado por Javier Cosentino y Eduardo Machin, consideró que tampoco modificaba ese encuadre el hecho de que el celular robado fuera de uso personal, dado que también se utilizaba para gestionar las tareas administrativas de la firma.

Las razones por las que responsabilizaron a Mercado Libre

La pericia informática confirmó que la cuenta tenía configurados diferentes mecanismos de seguridad, entre ellos la validación por correo electrónico, la verificación en dos pasos, la mensajería y los dispositivos vinculados. Sin embargo, no pudo determinar cómo fueron vulneradas esas barreras.

"Las medidas de seguridad son construidas y puestas a disposición de los usuarios por la aquí demandada y, por lo tanto, aunque hayan funcionado correctamente, si resultaron insuficientes para evitar la sustracción ilegítima de los fondos, entonces, la obligación del prestador del servicio ha sido incumplida", estableció el tribunal.

Los jueces también descartaron que la víctima hubiera actuado con negligencia. Señalaron que la instalación de Google Authenticator era opcional y que la demora en comunicar el robo a la plataforma no constituía una conducta que permitiera eximir de responsabilidad a la compañía.

Fuente: El Once.